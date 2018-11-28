ضبط 1.4 طن من أنواع المخدرات في جنوب شرقي البلاد

واضاف العميد 'محمد قنبري' اليوم الأربعاء: إن ضباط شرطة مكافحة المخدرات في مدينة خاش، تمكنوا وبإجراء عمليات استخبارية واسعة النطاق، من كشف عصابة كبيرة من مهربي الأفيون المسلحين، كانوا يحاولون تهريب شحنة كبيرة من المخدرات من المناطق الحدودية إلي داخل البلاد.

وقال إن شرطة مكافحة المخدرات وحين تطهير المنطقة وتفتيش المركبات التابعة لأعضاء العصابة، تمكنت من ضبط طن واحد و 425 كغم و 300 غرام من الأفيون ، و 69 كيلوغراما و 768 غراما من الهيروئين و كيلوغرام واحد و 850 غراما من المخدرات الأخري والعثور علي قطعتين من الأسلحة وكميات من العتاد و جهاز لاسلكي.

مدينة خاش تقع في محافظة سيستان وبلوشستان، وتقع علي مسافة 185 كم جنوب زاهدان، مركز المحافظة.

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