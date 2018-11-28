ضبط 1.4 طن من أنواع المخدرات في جنوب شرقي البلاد

زاهدان/ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أعلن قائد شرطة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) مقتل اثنين من تجار المخدرات، واعتقال ثلاثة مهربين وضبط طن واحد و 496 كيلوغراما من أنواع المخدرات في مدينة خاش.

واضاف العميد 'محمد قنبري' اليوم الأربعاء: إن ضباط شرطة مكافحة المخدرات في مدينة خاش، تمكنوا وبإجراء عمليات استخبارية واسعة النطاق، من كشف عصابة كبيرة من مهربي الأفيون المسلحين، كانوا يحاولون تهريب شحنة كبيرة من المخدرات من المناطق الحدودية إلي داخل البلاد.
وقال إن شرطة مكافحة المخدرات وحين تطهير المنطقة وتفتيش المركبات التابعة لأعضاء العصابة، تمكنت من ضبط طن واحد و 425 كغم و 300 غرام من الأفيون ، و 69 كيلوغراما و 768 غراما من الهيروئين و كيلوغرام واحد و 850 غراما من المخدرات الأخري والعثور علي قطعتين من الأسلحة وكميات من العتاد و جهاز لاسلكي.
مدينة خاش تقع في محافظة سيستان وبلوشستان، وتقع علي مسافة 185 كم جنوب زاهدان، مركز المحافظة.
انتهي** 2344



برچسب ها

كليات

ضبط مخدرات

زاهدان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ضبط 1.4 طن من أنواع المخدرات في جنوب شرقي البلاد

معظم المشاهدات

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

برئاسة عراقجي واشميد؛

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

لاریجانی: `صفقة القرن` المزیفة لن تتحقق فی المنطقة

لاریجانی: 'صفقة القرن' المزیفة لن تتحقق فی المنطقة

المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

وول ستريت جورنال:

المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

اللواء باقری: لا نشعر بالتهدید من الدول المجاورة

اللواء باقری: لا نشعر بالتهدید من الدول المجاورة

أحدث الأخبار

طلب استجواب ظريف علي جدول أعمال لجنة الأمن القومي

النائب فلاحت بيشه:

طلب استجواب ظريف علي جدول أعمال لجنة الأمن القومي

إستشهاد جندي من حرس حدود ميرجاوَه

إستشهاد جندي من حرس حدود ميرجاوَه

ابن سلمان يغادر تونس إلي الأرجنتين لحضور قمة العشرين

ابن سلمان يغادر تونس إلي الأرجنتين لحضور قمة العشرين

ايران حققت انتصارات رغم أربعة عقود من ممارسة الأعداء تهديدات مباشرة

نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين:

ايران حققت انتصارات رغم أربعة عقود من ممارسة الأعداء تهديدات مباشرة

ضبط 1.4 طن من أنواع المخدرات في جنوب شرقي البلاد

ضبط 1.4 طن من أنواع المخدرات في جنوب شرقي البلاد

موضوعات مرتبط