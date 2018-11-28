بدء أعمال ملتقي النظام الفكري لسماحة قائد الثورة الاسلامية في محافظة كرمان

وتطرق الملتقي الي محاور العلاقات الثقافية وصلتها بالعلاقات الاقتصادية والسياسية والأمن والتقنية والظواهر الجديدة ومسؤوليات وحدود النظام الاسلامي في القطاع الثقافي والعناصر الرائدة والقواعد واُسس الثقافة وإدارة الشؤون الثقافية ومغزي وطبيعة الحدود الثفافية.

وتمّ طبع هذه المحاور الثقافية التي تمثل النظام الفكري لسماحة قائد الثورة الاسلامية علي هيئة كتاب سيتم توزيعه ونشره.

وسبقت الملتقي، إقامة ورشات تعليمية للنشطاء والمؤسسات الثقافية التابعة لجامعة الشهيد باهنر في كرمان، فضلاً عن إقامة ملتقي تحت عنوان «الميثاق الثقافي للثورة الاسلامية».

و وصل الملتقي170 مقالاً تم انتقاء 80 منها فضلاً عن ملصقات.

انتهي** ع ج** 1837

