الجولة الثانية من المحادثات بين الإسلام والطاوية في الصين

بكين / 28 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - عقدت الجولة الثانية من المحادثات بين الاسلام والطاوية اليوم الاربعاء بحضور 'احمد مبلغي' رئيس مركز الأبحاث الإسلامية التابع لمجلس الشوري الاسلامي وممثلين عن رابطة الطاوية الصينية في بكين.

و أكد مبلغي في الاجتماع، علي ضرورة الحوار والتفاعل بين مختلف الأديان، وشدد علي إن اساس و جوهر الدين، يدعو الإنسان إلي المعرفة والتفاعل.
ووصف حجة الاسلام 'احمد مبلغي' الصين دولة عريقة في حضارتها ومترابطة مع الحضارة الإنسانية، وقال، إن نظرة الإسلام للصين هي نظرة إيجابية.
وأعتبر الصينيين، أمة موحدة ومسالمة ومتلاحمة، مضيفا، بان تماسك الأمم مبعث ارتياح للمسلمين.
من جانبه قال 'خوانغ شين يانغ' نائب رئيس رابطة الطاوية الصينية في الاجتماع، إن الصين تسعي للتضامن والتنسيق بين الشعوب المختلفة، مؤكدا أنه في نظر الطاوية ، جميع البشر هم أقرباء لبعضهم البعض ويجب أن يحافظوا علي تماسكهم ووحدتهم.
وأكد أنه بفضل جهود رابطة الطاوية الصيني ومركز حوار الأديان والثقافة لمنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم توفير منصة للتفاعل والتعاون بين الإسلام والطاوية ونأمل أن تستمر هذه العلاقة.
وفي إشارة إلي زيارته لإيران قبل ثلاث سنوات، صرح : تعلمت الكثير في هذه الزيارة وحصلت علي الكثير من التجارب حول الإسلام.
وأكد الجانبان خلال اللقاء علي تطوير العلاقات الثقافية والدينية بين البلدين، واتفقا علي توسيع الارتباط وتبادل الوفود في المستقبل.
كما اتفقا في هذا الاجتماع علي مشاركة عدد من المسؤولين من رابطة الطاوية الصينية في الجولة الثالثة من الحوار الديني في طهران.
عقدت الجولة الأولي من المحادثات بين الإسلام والطاوية في عام 2017 بحضور 'خوانغ شين يانغ' نائب الرابطة وعدد من مسؤوليها في طهران.
انتهي** 2344



برچسب ها

فرهنگي

ايران والصين

الاسلام والطاوية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الجولة الثانية من المحادثات بين الإسلام والطاوية في الصين

معظم المشاهدات

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

برئاسة عراقجي واشميد؛

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

لاریجانی: `صفقة القرن` المزیفة لن تتحقق فی المنطقة

لاریجانی: 'صفقة القرن' المزیفة لن تتحقق فی المنطقة

المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

وول ستريت جورنال:

المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

اللواء باقری: لا نشعر بالتهدید من الدول المجاورة

اللواء باقری: لا نشعر بالتهدید من الدول المجاورة

أحدث الأخبار

طلب استجواب ظريف علي جدول أعمال لجنة الأمن القومي

النائب فلاحت بيشه:

طلب استجواب ظريف علي جدول أعمال لجنة الأمن القومي

إستشهاد جندي من حرس حدود ميرجاوَه

إستشهاد جندي من حرس حدود ميرجاوَه

ابن سلمان يغادر تونس إلي الأرجنتين لحضور قمة العشرين

ابن سلمان يغادر تونس إلي الأرجنتين لحضور قمة العشرين

ايران حققت انتصارات رغم أربعة عقود من ممارسة الأعداء تهديدات مباشرة

نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين:

ايران حققت انتصارات رغم أربعة عقود من ممارسة الأعداء تهديدات مباشرة

ضبط 1.4 طن من أنواع المخدرات في جنوب شرقي البلاد

ضبط 1.4 طن من أنواع المخدرات في جنوب شرقي البلاد

موضوعات مرتبط