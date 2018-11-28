الجولة الثانية من المحادثات بين الإسلام والطاوية في الصين

و أكد مبلغي في الاجتماع، علي ضرورة الحوار والتفاعل بين مختلف الأديان، وشدد علي إن اساس و جوهر الدين، يدعو الإنسان إلي المعرفة والتفاعل.

ووصف حجة الاسلام 'احمد مبلغي' الصين دولة عريقة في حضارتها ومترابطة مع الحضارة الإنسانية، وقال، إن نظرة الإسلام للصين هي نظرة إيجابية.

وأعتبر الصينيين، أمة موحدة ومسالمة ومتلاحمة، مضيفا، بان تماسك الأمم مبعث ارتياح للمسلمين.

من جانبه قال 'خوانغ شين يانغ' نائب رئيس رابطة الطاوية الصينية في الاجتماع، إن الصين تسعي للتضامن والتنسيق بين الشعوب المختلفة، مؤكدا أنه في نظر الطاوية ، جميع البشر هم أقرباء لبعضهم البعض ويجب أن يحافظوا علي تماسكهم ووحدتهم.

وأكد أنه بفضل جهود رابطة الطاوية الصيني ومركز حوار الأديان والثقافة لمنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم توفير منصة للتفاعل والتعاون بين الإسلام والطاوية ونأمل أن تستمر هذه العلاقة.

وفي إشارة إلي زيارته لإيران قبل ثلاث سنوات، صرح : تعلمت الكثير في هذه الزيارة وحصلت علي الكثير من التجارب حول الإسلام.

وأكد الجانبان خلال اللقاء علي تطوير العلاقات الثقافية والدينية بين البلدين، واتفقا علي توسيع الارتباط وتبادل الوفود في المستقبل.

كما اتفقا في هذا الاجتماع علي مشاركة عدد من المسؤولين من رابطة الطاوية الصينية في الجولة الثالثة من الحوار الديني في طهران.

عقدت الجولة الأولي من المحادثات بين الإسلام والطاوية في عام 2017 بحضور 'خوانغ شين يانغ' نائب الرابطة وعدد من مسؤوليها في طهران.

انتهي** 2344

