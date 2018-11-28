لن نسمح بوجود جندي اميركي واحد علي ارض العراق

وقال عبودي في حديث مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) حول موقف كتائب حزب الله في العراق ازاء تواجد القوات العسكرية الاميركية في هذا البلد ان كتائب حزب الله موقفها معلن ورسمي وانه ومنذ دخول قوات الاحتلال بعد سقوط نظام الطاغية قاوموا هذا المحتل ولقنوه درسا ووجهوا له ضربات موجعة ومولمة وقاسية مما ادي الي انسحاب القوات الاميركية الذي كان هزيمة لها.

وتابع ان المحتل الاميركي يحاول الان ايضا ان يدخل مرة اخري الي العراق واوجد بعض القوات الاميركية وان الاخوة في كتائب حزب الله موقفهم واضح وبشكل رسمي اذ نحن نقاوم هذا المحتل مادام في بلدنا مشددا انه مادام الاحتلال الاميركي في بلدنا فنحن نقاومه ونخرجه ان شاء الله من العراق تماما ولن نسمح بوجود جندي اميركي واحد علي ارض العراق والمقدسات.

وبشان محاولة المحتل الاميركي لادخال عناصر من داعش الي العراق عبر الحدود السورية لاثارة الفتن وايجاد حالة من عدم الاستقرار فيه قال عبودي ان الاميركان يتعاملون مع العراق ضمن عدة ملفات مطروحة مضيفا ان الاميركان في الوقت الحاضر يحاولون ارجاع داعش لكنه نقول بان قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة تواجه عناصرها ولن تسمح لهم بالدخول الي ارض المقدسات.

وبشان العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق قال عبودي ان العلاقة بين الجمهوريه الاسلامية الايرانية والعراق علاقة تاريخية مشيرا الي وجود حدود مشتركة طويلة بين البلدين.

وتابع ان جذور هذه العلاقات ليست آنية ووقتية بل انها تعود الي ألاف السنين منوها الي الاواصر الدينية الوطيدة بين الشعبين الايراني والعراقي.

وصرح ان الاعداء بداوا الان باستعمال بعض الطرق والاساليب الخبيثة في سعيهم لتفتيت وتمزيق هذه العلاقة موكدا انه مهما سعي الاعداء لاثارة التفرقة فان الشعبين متماسكان وتربطهما روابط ايمانية واخوية صادقة مبنية علي الحب والاحترام وتحت راية واحدة وهي راية امير المومنين عليه السلام واهل البيت اهل البيت عليهم السلام وان كافة محاولات الاعداء في هذا المجال ستبوء بالفشل الذريع.

واشار عبودي الذي كان يتحدث مع مراسل ارنا علي هامش الدورة الـ 32 للموتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران الي زيارة الاربعين باعتبارها زيارة مهمة وضرورية وقال ان افواج الملايين من الزوار الايرانيين يذهبون الي العراق ويتمتعون بكامل الخدمات هناك.

كما اشاد عبودي بالموتمر الدولي للوحدة الاسلامية واصفا اقامته بحدث هام وضروري جدا وقال ان مشاركة الشخصيات السياسية والدينية والفكرية من مختلف الدول الاسلامية في الموتمر بصورة ملفة كانت بحد ذاتها مثاليا ومهما فضلا عن اهمية طرح الافكار والروي في الموتمر وايجاد حلول لبعض المشاكل الموجودة في العالم الاسلامي فيه.

وبشان هرولة بعض الانظمة العربية نحو التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي قال عبودي ان التطبيع كان موجودا ضمن الاطار السري لكنه خرج عن الحالة السرية الي الحالة العلنية والقضية ظهرت علي العلن وان المسلمين الان كلهم عرفوا وراوا ماذا تفعل الانظمة العربية مع اسرائيل علي مستوي تطبيع العلاقات والزيارات فيما بينهم وانا استطيع ان اقول ' رب ضارة نافعة '، نحن نحسبها ضارة ولكنها حقيقة في نفعنا كمسلمين حتي تظهر الوجه الحقيقي لهذه الانظمة العميلة الخائنة التي خانت بلدانها وشعوبها.

انتهي**2018 ** 1837

