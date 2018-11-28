هزة ارضية بقوة 4.3 ريختر تضرب سربل ذهاب غرب ايران

طهران / 28 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
ضربت هزة ارضية بقوة 4.3 درجة علي مقياس ريختر مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران فجر اليوم الاربعاء.

ووقعت الهزة في عمق 10 كم في الساعة الثالثة و 20 دقيقة من فجر اليوم الاربعاء (الحادية عشرة و 50 دقيقة مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش) عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.32 والطول الشرقي 45.70 درجة.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.
يذكر ان هزة ارضية بقوة 6.3 درجة ريختر ضربت سربل ذهاب مساء الاحد ما ادي الي الحاق اضرار مادية واصابة المئات بجراح.
يشار ايضا الي ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب محافظة كرمانشاه في 12 تشرين الثاني العام الماضي ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.
كما ادي ذلك الزلزال الي الحاق اضرار كلية وجزئية بمائة الف وحدة سكنية في 10 مدن و 1930 قرية بالمحافظة.
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هزة ارضية بقوة 4.3 ريختر تضرب سربل ذهاب غرب ايران

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