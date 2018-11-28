ايران وسوريا تتباحثان بشان اجتماع أستانا الحادي عشر

واوردت 'سانا' ان اللقاء تناول التشاور والتنسيق حول مواضيع وأجندة اجتماع أستانا الحالي الذي تنطلق أعماله اليوم وتختتم غدا.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخية اول أمس أن جميع المدعوين إلي الجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سورية سيحضرون أعمالها وسيكون هناك أيضا تمثيل للأمم المتحدة.

وأشار مدير إدارة آسيا وأفريقيا في وزارة الخارجية الكازاخية حيدر بيك توماتوف في تصريح للصحفيين في أستانا إلي أن مشاورات الخبراء ثنائية وثلاثية الأطراف ستعقد في اليوم الأول من اجتماع أستانا فيما من المقرر عقد الجلسة العامة يوم الخميس.

واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا منذ كانون الثاني عام 2017 تسعة اجتماعات حول الأزمة في سورية فيما عقد الاجتماع العاشر في مدينة سوتشي الروسية أواخر تموز الماضي بصيغة استانا وأكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ علي سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب علي التنظيمات الإرهابية فيها حتي دحرها نهائيا.

انتهي ** 2342

