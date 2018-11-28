عراقجي يصل الي الجزائر

وفور وصوله الي العاصمة الجزائر قال عراقجي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' ان هذه الزيارة تاتي في اطار المحادثات السياسية والمشاورات حول القضايا الاقليمية والدولية.

واضاف، ان مثل هذه المشاورات كانت قائمة بين البلدين منذ الماضي وهي الان مدرجة في جدول اعمالنا.

وتابع عراقجي، ان الجزائر دولة صديقة للجمهورية الاسلامية الايرانية وهنالك علاقات وثيقة بينهما مبنية علي اساس المودة ومبدا الاحترام المتبادل ومن المقرر الان اجراء مشاورات بين البلدين حول مختلف القضايا.

ومن المقرر ان يعقد اليوم الاربعاء الاجتماع السابع للجنة السياسية المشتركة بين ايران والجزائر.

انتهي ** 2342

