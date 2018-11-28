مكتب موغريني: الاتفاق النووي من ركائز امن المنطقة واوروبا

طهران / 28 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
اعتبر مكتب منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني، الاتفاق النووي من ركائز امن المنطقة واوروبا.

وجاء في بيان اصدره المكتب مساء الثلاثاء اثر اللقاء بين موغريني ومساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، ان الطرفين عازمان علي صون الاتفاق النووي بصفته احد ركائز امن المنطقة واوروبا وكذلك بهدف احترام الاتفاقيات الدولية.
واوضح لبيان ان الطرفين اكدا علي تعهدهما لاستمرار التنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق النووي، وتدراسا احدث التطورات المتعلقة بالموضوع.
واضاف البيان، ان مندوب الاتحاد الاوروبي طلب استمرار التعاون مع ايران في مجال الانشطة النووية السلمية بما يتطابق مع اهداف الندوة العليا الثالثة للتعاون النووي الدولي، والذي عقد صرفا لايجاد الثقة حول الطبيعة السلمية للاتفاق النووي.
وتابع البيان بان موغريني اعربت خلال اللقاء عن ما وصفته 'قلق' الاتحاد الاوروبي ازاء الانشط الاقليمية الايرانية.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

مكتب موغريتي

امن المنطقة واوروبا

الاتفاق النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مكتب موغريني: الاتفاق النووي من ركائز امن المنطقة واوروبا

معظم المشاهدات

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

برئاسة عراقجي واشميد؛

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

لاریجانی: `صفقة القرن` المزیفة لن تتحقق فی المنطقة

لاریجانی: 'صفقة القرن' المزیفة لن تتحقق فی المنطقة

اللواء باقری: لا نشعر بالتهدید من الدول المجاورة

اللواء باقری: لا نشعر بالتهدید من الدول المجاورة

المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

وول ستريت جورنال:

المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

أحدث الأخبار

مكتب موغريني: الاتفاق النووي من ركائز امن المنطقة واوروبا

مكتب موغريني: الاتفاق النووي من ركائز امن المنطقة واوروبا

ظريف: الملكية الفكرية تحظي بالاهمية في الاقتصاد المعرفي

ظريف: الملكية الفكرية تحظي بالاهمية في الاقتصاد المعرفي

ايران واوروبا تتفقان علي تطوير التعاون النووي

ايران واوروبا تتفقان علي تطوير التعاون النووي

استشهاد قائد مخفر حدود ايراني خلال اشتباك مع مهربين غرب البلاد

استشهاد قائد مخفر حدود ايراني خلال اشتباك مع مهربين غرب البلاد

قائد الثورة: الفنانون فی الحرب الناعمة هم كالقوات المسلحة فی الحرب الخشنة

قائد الثورة: الفنانون فی الحرب الناعمة هم كالقوات المسلحة فی الحرب الخشنة

موضوعات مرتبط