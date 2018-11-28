مكتب موغريني: الاتفاق النووي من ركائز امن المنطقة واوروبا

وجاء في بيان اصدره المكتب مساء الثلاثاء اثر اللقاء بين موغريني ومساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، ان الطرفين عازمان علي صون الاتفاق النووي بصفته احد ركائز امن المنطقة واوروبا وكذلك بهدف احترام الاتفاقيات الدولية.

واوضح لبيان ان الطرفين اكدا علي تعهدهما لاستمرار التنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق النووي، وتدراسا احدث التطورات المتعلقة بالموضوع.

واضاف البيان، ان مندوب الاتحاد الاوروبي طلب استمرار التعاون مع ايران في مجال الانشطة النووية السلمية بما يتطابق مع اهداف الندوة العليا الثالثة للتعاون النووي الدولي، والذي عقد صرفا لايجاد الثقة حول الطبيعة السلمية للاتفاق النووي.

وتابع البيان بان موغريني اعربت خلال اللقاء عن ما وصفته 'قلق' الاتحاد الاوروبي ازاء الانشط الاقليمية الايرانية.

انتهي ** 2342

