ظريف: الملكية الفكرية تحظي بالاهمية في الاقتصاد المعرفي

وفي اللقاء اشار ظريف الي برامج ايران للتحرك من الاقتصاد المرتكز علي النفط والغاز الي الاقتصاد المعرفي، مؤكدا اهمية الاهتمام بالملكية الفكرية في هذا المسار.

واكد اهمية نهج التعددية علي الصعيد الدولي، معتبرا الاجراءات القسرية احادية الجانب واعمال الحظر اللاقانونية، عاملا هداما في مسيرة تنمية وتطور المجتمعات في مجال العالم والتكنولوجيا.

من جانبه قدم المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، شرحا عن احدث المسارات الدولية في مجال الملكية الفكرية، واشار الي اهم التحديات القائمة امام امام المجتمع العالمي في هذا المجال، معتبرا الجمهورية الاسلامية الايرانية عضوا فاعلا وبناء علي صعيد المنظمات الدولية ونهج التعددية.

انتهي ** 2342

