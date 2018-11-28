ظريف: الملكية الفكرية تحظي بالاهمية في الاقتصاد المعرفي

طهران / 28 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
التقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الثلاثاء في جنيف، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) وبحث معه حول المسارات الجارية علي الصعيد الدولي في مجال الملكية الفكرية ومن ضمنه اهيمتها في الاقتصاد المعرفي.

وفي اللقاء اشار ظريف الي برامج ايران للتحرك من الاقتصاد المرتكز علي النفط والغاز الي الاقتصاد المعرفي، مؤكدا اهمية الاهتمام بالملكية الفكرية في هذا المسار.
واكد اهمية نهج التعددية علي الصعيد الدولي، معتبرا الاجراءات القسرية احادية الجانب واعمال الحظر اللاقانونية، عاملا هداما في مسيرة تنمية وتطور المجتمعات في مجال العالم والتكنولوجيا.
من جانبه قدم المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، شرحا عن احدث المسارات الدولية في مجال الملكية الفكرية، واشار الي اهم التحديات القائمة امام امام المجتمع العالمي في هذا المجال، معتبرا الجمهورية الاسلامية الايرانية عضوا فاعلا وبناء علي صعيد المنظمات الدولية ونهج التعددية.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

ظريف

الملكية الفكرية

الاقتصاد المعرفي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف: الملكية الفكرية تحظي بالاهمية في الاقتصاد المعرفي

معظم المشاهدات

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

برئاسة عراقجي واشميد؛

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

لاریجانی: `صفقة القرن` المزیفة لن تتحقق فی المنطقة

لاریجانی: 'صفقة القرن' المزیفة لن تتحقق فی المنطقة

اللواء باقری: لا نشعر بالتهدید من الدول المجاورة

اللواء باقری: لا نشعر بالتهدید من الدول المجاورة

المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

وول ستريت جورنال:

المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

أحدث الأخبار

ظريف: الملكية الفكرية تحظي بالاهمية في الاقتصاد المعرفي

ظريف: الملكية الفكرية تحظي بالاهمية في الاقتصاد المعرفي

ايران واوروبا تتفقان علي تطوير التعاون النووي

ايران واوروبا تتفقان علي تطوير التعاون النووي

استشهاد قائد مخفر حدود ايراني خلال اشتباك مع مهربين غرب البلاد

استشهاد قائد مخفر حدود ايراني خلال اشتباك مع مهربين غرب البلاد

قائد الثورة: الفنانون فی الحرب الناعمة هم كالقوات المسلحة فی الحرب الخشنة

قائد الثورة: الفنانون فی الحرب الناعمة هم كالقوات المسلحة فی الحرب الخشنة

اصابة شخص اثر انفجار لغم من مخلفات الحرب المفروضة غرب ايران

اصابة شخص اثر انفجار لغم من مخلفات الحرب المفروضة غرب ايران

موضوعات مرتبط