ايران واوروبا تتفقان علي تطوير التعاون النووي

طهران / 28 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
اصدرت ايران واوروبا بيانا اتفقتا فيه علي مواصلة وتطوير التعاون النووي في اطار الاتفاق النووي.

وجاء في البيان الصادر في ختام ندوة التعاون النووي الدولي في بلجيكا والتي استمرت يومين، ان الندوة العليا الثالثة بين ايران واوروبا للتعاون النووي الدولي عقدت في بروكسل يومي 26 و 27 نوفمبر باهتمام بالمنجزات والافاق.
واعتبر البيان هذه الندوة اساسا وقاعدة لمتابعة القضايا المطروحة في الندوتين السابقتين ومنها المحادثات في مستوي عال حول كيفية التعاون النووي السلمي والذي يعد الجزء الضروري للتنفيذ الناجح للاتفاق النووي.
واشار البيان الي مشاركة عدد من المسؤولين من ضمنهم الامين العام للخدمة الخارجية في الاتحاد الاوروبي هيلغا شميت ومساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ومساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

ايران

اوروبا

التعاون النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران واوروبا تتفقان علي تطوير التعاون النووي

معظم المشاهدات

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

برئاسة عراقجي واشميد؛

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

لاریجانی: `صفقة القرن` المزیفة لن تتحقق فی المنطقة

لاریجانی: 'صفقة القرن' المزیفة لن تتحقق فی المنطقة

اللواء باقری: لا نشعر بالتهدید من الدول المجاورة

اللواء باقری: لا نشعر بالتهدید من الدول المجاورة

المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

وول ستريت جورنال:

المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

أحدث الأخبار

ظريف: الملكية الفكرية تحظي بالاهمية في الاقتصاد المعرفي

ظريف: الملكية الفكرية تحظي بالاهمية في الاقتصاد المعرفي

ايران واوروبا تتفقان علي تطوير التعاون النووي

ايران واوروبا تتفقان علي تطوير التعاون النووي

استشهاد قائد مخفر حدود ايراني خلال اشتباك مع مهربين غرب البلاد

استشهاد قائد مخفر حدود ايراني خلال اشتباك مع مهربين غرب البلاد

قائد الثورة: الفنانون فی الحرب الناعمة هم كالقوات المسلحة فی الحرب الخشنة

قائد الثورة: الفنانون فی الحرب الناعمة هم كالقوات المسلحة فی الحرب الخشنة

اصابة شخص اثر انفجار لغم من مخلفات الحرب المفروضة غرب ايران

اصابة شخص اثر انفجار لغم من مخلفات الحرب المفروضة غرب ايران

موضوعات مرتبط