ايران واوروبا تتفقان علي تطوير التعاون النووي

وجاء في البيان الصادر في ختام ندوة التعاون النووي الدولي في بلجيكا والتي استمرت يومين، ان الندوة العليا الثالثة بين ايران واوروبا للتعاون النووي الدولي عقدت في بروكسل يومي 26 و 27 نوفمبر باهتمام بالمنجزات والافاق.

واعتبر البيان هذه الندوة اساسا وقاعدة لمتابعة القضايا المطروحة في الندوتين السابقتين ومنها المحادثات في مستوي عال حول كيفية التعاون النووي السلمي والذي يعد الجزء الضروري للتنفيذ الناجح للاتفاق النووي.

واشار البيان الي مشاركة عدد من المسؤولين من ضمنهم الامين العام للخدمة الخارجية في الاتحاد الاوروبي هيلغا شميت ومساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ومساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي.

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