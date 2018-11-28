قائد الثورة: الفنانون فی الحرب الناعمة هم كالقوات المسلحة فی الحرب الخشنة

طهران / 28 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
اعتبر قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی، الفنانین والمفكرین فی الحرب الناعمة بانهم كالقوات المسلحة فی الحرب الخشنة، مؤكدا الاهمیة الكبیرة للاعمال الفنیة فی الحرب الناعمة.

یذكر انه اثر لقاء حشد من المنتجین والمخرجین والفنانین فی مؤسسة التلفزیون الایرانی مع قائد الثورة الاسلامیة یوم الخمیس قبل الماضی، كتب سماحته بعض النقاط التی لم یستطع ذكرها خلال اللقاء بسبب ضیق الوقت ومن ثم وجهها الیهم فی الیوم التالی.
واورد الموقع الالكترونی لسماحة آیة الله العظمي الخامنئی نص وصورة كتابة بخط الید لقائد الثورة تضمنت نقاطا مهمة حول مسؤولیات الاسرة الفنیة تجاه الحرب الناعمة الشاملة التی تشن ضد البلاد.
واكد سماحته بان الحرب الناعمة الشاملة من قبل العدو الیوم حقیقة لا تنكر و'مع ذلك فان البعض ینكر هذا الامر وهذا بحد ذاته جزء من الحرب الناعمة'.
واضاف، ان الفنانین والمفكرین واصحاب الرای هم فی الحرب الناعمة كالقوات المسلحة فی الحرب الخشنة.
وتابع سماحته، ان البعض یمر من هذا الحدث الوطنی بلا مبالاة والبعض یواكب العدو ویدعمه؛ اؤلئك عدیمو المسؤولیة وهؤلاء منبهرون بالعدو. بالمقارنة مع القوات المسلحة فی الحرب الخشنة یمكن تحدید ذنب هاتین المجموعتین.
وقال، لله الحمد ان الذین یمتلكون مواقف مسؤولة ویبذلون جهودا جادة لیسوا قلیلین الیوم، وهو امر ینبغی تعزیزه یوما بعد اخر.
واكد سماحته بان الدفاع عن عظمة ایران والثقافة الایرانیة والاسرة الایرانیة والنهضة الرائعة للشعب الایرانی و.. لیست فقط بالخطابة والكتابة، فالفن ینبغی ان یتولي الساحة واضاف، ان مكانة الافلام والمسلسلات بارزة جدا فی هذا السیاق.
واكد قائد الثورة ضرورة التطرق فی المسلسلات الي القضایا الوطنیة والشهداء الاعزاء والدفاع المقدس والثورة ونمط الحیاة الاسلامیة والحوافز الایمانیة للشعب ومظاهر ذلك وصمودهم امام المجرمین والمفسدین فی العالم وكذلك مسیرة الاربعین وان یبینوا بلغة الفن عظمة واستقلال وشجاعة هذا الشعب وطاقاته العلمیة والعملیة.
وصرح سماحته بان تناول هذه القضایا بصورة صحیحة وفنیة من شانه ان یكون جذابا ومستقطبا للمشاهدین سواء داخل البلاد او خارجها لدي الشعوب الاخري.
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قائد الثورة: الفنانون فی الحرب الناعمة هم كالقوات المسلحة فی الحرب الخشنة

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