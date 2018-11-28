وزير الطاقة الجزائري يؤكد رسميا زيارة بن سلمان للجزائر

وأوضح وزير الطاقة، في مؤتمر صحفي، علي هامش جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالغرفة السفلي في البرلمان، أن هذه الزيارة تدخل في إطار النشاط الدبلوماسي، ولا تحمل أية خلفيات أو ضغوط أو علاقة بالسوق النفطي العالمي.

وردا علي سؤال يتعلق بالضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية علي منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، شدد وزير الطاقة الجزائري علي أن 'أوبك لم ولن تمارس السياسة بل تنشط في قطاع الطاقة، وكل ما هو علي علاقة بالسوق النفطي وهي سيدة في قراراتها '.

وحسب الوزير سيقوم أعضاء أوبك-خارج أوبك، خلال الفترة الممتدة من 4 إلي 7 كانون الأول / ديسمبر المقبل، بعقد لقاءات اللجان الفرعية التي تعمل علي دراسة مستجدات السوق البترولية العالمية، ستكون متبوعة باجتماع وزاري سيعمل علي دراسة عمل هذه اللجان.

وتوقع قيطوني أن 'يتم علي إثر هذا الاجتماع الوزاري الإعلان عن عدة قرارات'، مبرزا أن 'الجزائر تعمل حاليا علي تقريب وجهات النظر ما بين الدول المنتجة للبترول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في المنظمة، وسيتبادل الجميع وجهات النظر ودراسة مختلف المعطيات والمقترحات للخروج باتفاق يرضي الجميع'.

في سياق ذي صلة أبدي النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في الغرفة السفلي للبرلمان الجزائري لخضر بن خلاف تحفظه علي الزيارة المفترضة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرا أنها 'زيارة محرجة ومستفزة لمشاعر الجزائريين المتضامنين مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل قبل شهرين في سفارة بلاده باسطنبول، مؤكدا أن الوقت متأزم للغاية ولا يسمح ببرمجتها حاليا'.

وانتقد بن خلاف، في تصريح للموقع الإخبار 'كل شيء عن الجزائر' إدانة الجزائر المتأخرة للجريمة، بعد مرور 55 يوما من وقوعها، معتبرا أن 'بيان الخارجية الجزائرية غير واضح، وجاء في وقت متأخر للغاية'، متسائلا 'لم اكتفي بنتائج التحقيقات السعودية فقط، ولم تأخذ نتائج التحقيقات التركية والاستخبارات الأمريكية التي تؤكد تورط ابن سلمان، بعين الاعتبار؟”.

وأعرب بن خلاف عن 'تخوفه من أن يحمل الضيف السعودي رسائل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزائر، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان / أبريل المقبل'.

وعن الملفات التي ستطرح للنقاش، أشار بن خلاف إلي أنه 'يجب رفض جميع التبريرات التي سيقدمها ولي العهد السعودي علي خلفية تسببه في خفض أسعار البترول إرضاء للرئيس الأمريكي ترامب التي تضر بالاقتصاد الجزائري'.

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