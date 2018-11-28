ولي العهد السعودي يصل تونس والتونسيون يثورون ضده

وإلي حد الآن لم تعلن أية جهة رسمية عن مدة الزيارة، ولا عن برنامجها، لكن التقديرات الآتية من تونس ترجح أن 'زيارة لن تدوم أكثر من ساعات قليلة، وأن برنامج الزيارة سيقتصر علي لقاء بين الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأرجع متابعون في تونس قصر هذه الزيارة، علي عكس ما حدث في مصر، إلي الضغط الذي أحدثه الرأي العام والشارع التونسي الرافض لهذه الزيارة، منذ أن أعلن عنها قبل أيام.

وكان مئات التونسيين احتجوا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة تونس، تعبيرا عن رفضهم لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلي بلادهم، معتبرين أن الزيارة مساس بسمعة تونس.

وجاب مئات التونسين شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرئيسي الكبير بالعاصمة تونس، يمثلون أحزابا سياسية ومنظمات حقوقية ونقابات، وحتي مواطنين عاديين لا ينتمون إلي أي تأطير، رافعين شعارات من قبيل 'نرفض تدنيس تونس الثورة'.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، اليوم الثلاثاء، تظاهرة حاشدة شاركت فيها أحزاب ومنظمات ومواطنون، رفضاً لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رفعت خلالها شعارات ترفض 'لا لتدنيس أرض الثورة' و'أبو منشار بن سلمان مطلوب للعدالة' و'انتهي زمانك يا سفاح في زمان الشعوب الحرة' و'أوقفوا قتل الأطفال'.

ورفع عدة متظاهرين منشارا، في إشارة منهم إلي تورط بن سلمان في اغتيال الصحفي جمال خشاقجي.

بالموازاة مع هذه الاحتجاجات أعلنت عدة أحزاب سياسية عن مواقفها الرافضة لزيارة ولي العهد السعودي، ونقلت مواقع إخبارية تأكيد حزب 'التكتل الديمقراطي'، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة 'غير مرحب بها'، مشيرا إلي 'الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اقترفتها السلطات السعودية، من اغتيال الصحافي جمال خاشقجي ومواصلة حرب الدمار ضد شعب اليمن'.

وعبّر الحزب عن 'مساندة موقف النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وجمعيات المجتمع المدني، والتحركات المعلنة في إطار حملة (لا أهلاً ولا سهلاً ببن سلمان في أرض تونس الثورة)'.

وأكد 'التيار الشعبي'، في بيان له، 'فشل زيارة ولي العهد السعودي مسبقا نتيجة الهبة الشعبية في تونس، وكامل المغرب العربي، حيث تمت إدانة هذا النظام وفضح ممارساته علي نطاق واسع، والكشف عن مدي رفض الجماهير العربية لكل سياساته المعادية لمصالح الأمة وقضاياها المركزية'.

و'الجبهة الشعبية' اليسارية المعارضة التي تضم عدداً من الأحزاب التونسية قالت في بيان لها، ان زيارة بن سلمان 'تأتي في محاولة منه لكسب التأييد العربي، لمواجهة مشاكله في الخارج جراء الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها في بلاده وخارجها'. وعبّرت عن رفضها للزيارة، واعتبرتها 'تعديا صارخا علي قيم الثورة التونسية ومبادئها الإنسانية والتقدمية'.

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