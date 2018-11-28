العراق يعلن نسب كميات النفط المقرر تصديرها عام 2019

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان، ان 'الوزارة اقرت تخصيص الكميات للعقود الجديدة للشركات المشترية لنفط خام البصرة بنوعيه الخفيف والثقيل ونفط خام كركوك لعام 2019 القادم'.

وأضاف، انه 'تم وضع الاسس والاليات التسويقية والاقتصادية والرؤية الاستراتيجية المعتمد من قبل شركة تسويق النفط (سومو) في تخصيص الكميات المتاحة للتصدير وحسب اهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المالي المتحقق لبيع البرميل الواحد'.

وأشار جهاد الي ان 'نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان وجه بانتهاج سياسة متوازنة في تعاملها مع السوق النفطية العالمية، للمحافظة علي استقرار الاسواق وبما يضمن ويحقق مصلحة العراق الاقتصادية'.

ولفت، الي ان 'الوزارة حددت نسب الاسواق العالمية الرئيسة من صادرات النفط الخام العراقي، حيث بلغت نسبة الكميات المخصصة من اجمالي الكميات المخطط تصديرها العام المقبل 2019 للسوق الاسيوي 67%، وللسوق الأوربي 20% وللسوق الامريكي 13%'.

وتعتمد شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي مجموعة من المعايير في تخصيص كمياتها التعاقدية مع الشركات المشترية للنفط الخام العراقي.

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