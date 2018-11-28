كتائب القسام تكشف: تلقينا معلومات مهمة حول تداعيات عملية حد السيف

غزة/27تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-كشف أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة 'حماس' أن الكتائب تلقت الكثير من المعلومات المهمة والقيمة فيما يخص تداعيات عملية حد السيف ساعدت في تتبع خيوط العملية الصهيونية الفاشلة شرق خانيونس قبل أسابيع.

وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي :'لقد قدم أهلنا وشعبنا في كل أماكن تواجده وأحرار أمتنا الكثير من المعلومات المهمة والقيمة التي تخدم المقاومة فيما يخص تداعيات عملية حد السيف والتي استفدنا منها بشكل حقيقي وساعدت ولا تزال في تتبع خيوط العملية الصهيونية الفاشلة وذلك بعد نشرنا لصور أفراد القوة الصهيونية الخاصة'.
وأضاف قائلا :'نشكر ونحيي أبناء شعبنا في كل الساحات الذين أثبتوا أنهم علي قدر المسئولية والرهان، وأنهم السند الحقيقي للمقاومة وندعوهم للمزيد من التفاعل والإسناد للمقاومة في هذه القضية'.
وفي وقت سابق تمكنت كتائب القسام من الوصول إلي مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوةٌ صهيونيةٌ خاصة بتنفيذها وتم اكتشافها مساء الأحد 11تشرين الثاني/نوفمبر شرق خانيونس.
وكشفت الكتائب صورا شخصية لعددٍ من أفراد قوة العدو الصهيونية الخاصة، إضافةً إلي صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة، خلال العملية الفاشلة.
كما دعت جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده إلي التواصل لتقديم أية معلوماتٍ بخصوص هذه الصور، من خلال التواصل المباشر مع أقرب قيادة ميدانية للقسام، أو عبر البريد الالكتروني لموقع كتائب القسام.
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كتائب القسام تكشف: تلقينا معلومات مهمة حول تداعيات عملية حد السيف

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