قطار التطبيع يتواصل.. البحرين والسودان يهرولان نحو الاحتلال الصهيوني

وفقا للتقرير الذي أوردته 'شركة الأخبار' الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا) أن تطبيع العلاقات 'الإسرائيلية' مع السودان يبدأ بفتح الأجواء السودانية أمام شركات الطيران 'الإسرائيلية'، وعلي وجه الخصوص رحلات الطيران القادمة والمغادرة من البلاد إلي البرازيل.



وأكدت 'شركة الأخبار' أن الرقابة سمحت لها بنشر أن هناك مساع 'إسرائيلية' لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية وعلنية مع البحرين، وسط تقارير تفيد بأن المنامة ستكون أول دولة خليجية تعلن عن علاقات دبلوماسية مع 'إسرائيل'، خاصة أن السلطات البحرينية 'لا تعتبرها (إسرائيل) عدوا، وأن ذلك التقارب لن يتعارض مع المبادئ الأساسية للبلاد'.



ونقل المراسل السياسي للقناة العاشرة الإسرائيلية، باراك رافيد، عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله 'إن إسرائيل تبذل حاليًا جهودًا لتعزيز إقامة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين'.



وأشار التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، أن زيارة نتنياهو للدولة العربية الأفريقية المسلمة (لم يسمها)، في إشارة إلي السودان، ستكون في الفترة القريبة المقبلة.



وأكد 'كان' أن مسؤولين إسرائيليين زاروا بالفعل، بصورة غير معلنة، هذه الدولة العربية المسلمة، وأشار إلي أن الدولة المذكورة لا تجمعها علاقات دبلوماسية علنية مع 'اسرائيل'، وأن الزيارة تأتي في سياق استئناف الحملة التي بدأها نتنياهو في زيارته، مؤخرًا، لسلطنة عُمان.



أضاف أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، أجري خلال الفترة الماضية زيارات مختلفة لدول عربية وإسلامية، في سياق محاولة نتنياهو إلي التقارب مع 'دول عربية معتدلة'.



ونقل 'كان' عن سفير الاحتلال الصهيوني الدائم في الأمم المتحدة، داني دانون، أن نتنياهو عقد اجتماعات سرية مع العديد من رؤساء الدول الأخري، وستحدث قريبًا المزيد من التطورات، أضاف أنه بصفته سفيرًا لدي الأمم المتحدة، فإنه يتصل أيضًا بممثلي البلدان التي ليس لها علاقات رسمية مع الاحتلال، وأشار إلي أن بعضهم امتنع عن التصويت ضد إسرائيل في القرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية في مؤسسات الأمم المتحدة.



وأوضحت 'شركة الأخبار' أن نتنياهو يسعي من خلال تطبيع العلاقات مع السودان، إلي إنشاء مسارات جوية مختصرة من وإلي البرازيل وأميركا الجنوبية عموما، عبر استغلال الأجواء النيجيرية والتشادية والسودانية والمصرية.

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