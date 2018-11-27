ولایتی : وحدة المسلمین قلبت معادلات القوي الغربیة فی المنطقة

طهران/27 تشرین الثانی/نوفمبر/إرنا- أكد أمین عام المجمع العالمی للصحوة الإسلامیة 'علی أكبر ولایتی'، انه یمكن بفضل تعزیز الوحدة بین الشعوب المسلمة وبلورة نواة المقاومة، افشال مؤامرات الأعداء وقلب معادلات القوي للغرب (فی المنطقة) والتی ترمی الحفاظ علي أمن ومصالح الكیان الصهیونی المحتل للقدس الشریف.

وقال ولایتی الیوم الثلاثاء خلال لقائه وفدا رفیعا من ممثلی حركتی الجهاد الإسلامی وحماس فی تتمة سلسلة لقاءاته علي هامش الإجتماع الحادی عشر للمجلس الأعلي للصحوة الإسلامیة، قال ان فلسطین وفی مسار نضالها تدافع عن قضیتها وایضا قضایا الأمة الإسلامیة برمتها.
واضاف : ان سماحة قائد الثورة الإسلامیة لطالما أكد علي ان القضیة الفلسطینیة هی القضیة الرئیسة للعالم الإسلامی.
وهنأ امین عام مجمع الصحوة الاسلامیة بمناسبة الانتصارات العظیمة للشعب الفلسطینی علي الكیان الصهیونی القاتل للاطفال؛ مؤكدا للوفد الفلسطینی الزائر، ان هذه الانجازات اغضبت اعداءكم واسرت قلوب اصدقائكم؛ مشددا علي ان المقاومة تشكل السبیل الوحید لمواجهة الاعداء ومؤامراتهم.
الي ذلك، أعرب الوفد الفلسطینی عن شكره وتقدیره لإیران شعبا وحكومة؛ مؤكدا ان ما یجری الیوم فی فلسطین یعتبر محاولة للإعتداء علي البلدان الإسلامیة بأسرها ولا یقتصر علي فلسطین فحسب.
إنتهی**أ م د / ح ع**



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ولایتی : وحدة المسلمین قلبت معادلات القوي الغربیة فی المنطقة

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