مسؤول : أمن إيران مرهون بدعم جبهة المقاومة

سمنان/27 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - قال مدير رابطة النخب في العالم الاسلامي 'محمد حسن قديري ابيانه' اليوم (الثلاثاء) : إن أمن إيران مرهون بدعم جبهة المقاومة وتعزيز التواجد الايراني إلي أقصي مستوياته في المنطقة.

وفي اجتماع بعنوان 'دور الثورة الإسلامية في تراجع أمريكا' الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، بمسجد ولي العصر(عج) في مدينة سمنان (شرق)، أضاف قديري ابيانة أن دول جوار سوريا بذلت قصاري جهدها في السنوات القليلة الماضية للقضاء علي الرئيس السوري بشار الأسد، بينما كرّست إيران قواها للدفاع عن مرقد السيدة زينب (سلام الله عليها).
وصرح مدير رابطة النخب في العالم الاسلامي أن جبهة المقاومة وبفضل الثورة الإسلامية تملك اليوم كلمة الفصل في المنطقة وأن قدرة هذا النظام المقدس قد ارهقت الغطرسة العالمية والنظام الصهيوني المحتل؛ لافتا الي ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعيش حالة اضطراب وأن أسس السعودية قد ضعفت بسبب جرائمها المتكررة.
وأشار قديري ابيانه الي أن ترامب أحدث انقساما عميقا بين أمريكا وأوروبا حيث ان هذا النهج يصب في مصلحة ايران؛ مبينا أن الولايات المتحدة تقترت من الانهيار كما أن ظروفها الاقتصادية باتت متدهورة بشدة.
وتابع : ايران تعد في الوقت الراهن قوة عظمي علي صعيد العالم الإسلامي، فيما تواجه الولايات المتحدة الخوف والقلق من بلادنا.
اتنهي**ح ح / ح ع **



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محمد حسن قديري ابيانه

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مسؤول : أمن إيران مرهون بدعم جبهة المقاومة

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