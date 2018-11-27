صالحي يبحث وموغيريني بشأن الاتفاق النووي والحظر الامريكي

جاء لقاء صالحي – موغيريني اليوم علي هامش مؤتمر التعاون النووي الدولي بين ايران والاتحاد الاوروبي في بروكسل.

وفضلا عن الاتفاق النووي، تطرقت المحادثات الي الحظر اللاقانوني الامريكي الذي يشمل مركز نظام السلامة النووية والشركة المعنية بالصيدلة النووية في ايران؛ حيث اكد الجانبان رفضهما لهذه الاجراءات.

علما ان رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية والوفد رفيع المستوي المرافق له يتواجد حاليا في بروكسل للمشاركة في المؤتمر الثالث للتعاون الدولي النووي بين ايران والاتحاد الاوروبي.

ويغادر صالحي بروكسل عشية اليوم متجها الي فيينا للمشاركة في مؤتمر وزراء العلوم والتكنولوجيا النووية وسيلقي كلمة في هذا الحدث.

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