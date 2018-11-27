علي هامش مؤتمر بروكسل؛

صالحي يبحث وموغيريني بشأن الاتفاق النووي والحظر الامريكي

طهران / 27 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – التقي رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية 'علي اكبر صالحي' بمسؤولة السياسة الخارجية والشؤون الامنية للاتحاد الاوروبي 'فدريكا موغيريني' اليوم الثلاثاء في بروكسل، وبحث الجانبان بشان الاتفاق النووي والحظر اللاقانوني الامريكي بما يشمل مركز نظام السلامة النووية والشركة المعنية بالصيدلة النووية في البلاد.

جاء لقاء صالحي – موغيريني اليوم علي هامش مؤتمر التعاون النووي الدولي بين ايران والاتحاد الاوروبي في بروكسل.
وفضلا عن الاتفاق النووي، تطرقت المحادثات الي الحظر اللاقانوني الامريكي الذي يشمل مركز نظام السلامة النووية والشركة المعنية بالصيدلة النووية في ايران؛ حيث اكد الجانبان رفضهما لهذه الاجراءات.
علما ان رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية والوفد رفيع المستوي المرافق له يتواجد حاليا في بروكسل للمشاركة في المؤتمر الثالث للتعاون الدولي النووي بين ايران والاتحاد الاوروبي.
ويغادر صالحي بروكسل عشية اليوم متجها الي فيينا للمشاركة في مؤتمر وزراء العلوم والتكنولوجيا النووية وسيلقي كلمة في هذا الحدث.
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صالحي يبحث وموغيريني بشأن الاتفاق النووي والحظر الامريكي

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