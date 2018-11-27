بدء التعاون العلمي بين جامعة بهشتي الايرانية وجامعة آلستر الإيرلندية

وعقد الجهاد الجامعي لدي كلية العلوم الطبية في جامعة شهيد بهشتي اجتماعاً مع أعضاء هيئة التدريس لجامعة ايرلندا الشمالية بهدف إقامة دورات علمية وأكاديمية مشتركة في مجال السلامة النفسية والتبادل العلمي.

كما قدّم رئيس الجهاد الجامعي في جامعة شهيد بهشتي 'علي رضا بهرامي' شرحا موجزًا لوظائف وإطار عمل الجهاد الجامعي؛ مؤكداً علي ضرورة تحضير منهج مبرمج لتدريب الاخصايين في مجال السلامة النفسية ضمن إطار التعليم الدولي وذلك تحت إشراف أخصائيين محليين.

كما أشار بهرامي إلي أوجه القصور الراهنة في مجال السلامة النفسية في البلاد؛ مؤكدا علي التعاون والتبادل العلمي ونقل الخبرات العلمية الدولية.

بدوره قال البروفسور الايرلندي 'مك كانكي' : إن جميع بلدان العالم لا تخلوا من أوجه القصور في مختلف مجالات الصحة ولا سيما السلامة النفسية.

وفي الختام، أعلن كانكي عن استعداد جامعة آلستر لتبادل المعلومات العلمية مع ايران.

انتهي**ح ح/ ح ع**

