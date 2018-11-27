مسؤول إيراني يعلن :

اقتراح تشكيل صندوق مقايضة للبضائع بين إيران وكوريا الجنوبية

طهران/27 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - اعلن رئيس الغرفة التجارية المشتركة الايرانية - الكورية 'حسين تنهايي' مساء اليوم (الثلاثاء) عن اقتراحه لتشكيل صندوق مشترك لمقايضة البضائع بين طهران وسيول؛ مبينا أن الصندوق من شأنه أن يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي ندوة مشتركة حول الفرص الاقتصادية بين ايران وكوريا الجنوبية، أقيمت اليوم الثلاثاء في غرفة التجارة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية والتي حضرها سفير كوريا الجنوبية في طهران وعدد من الاقتصاديين، قال حسين تنهايي : منذ العام 1988 ونحن نتعاون مع كوريا الجنوبية ويمكن توسيع دائرة هذا التعاون القائم بين البلدين.
وأضاف المسؤول الاقتصادي الايراني : لقد بلغ تصدير النفط الخام الايراني إلي كوريا الجنوبية في عام 2013، 8 مليارات دولار كما صدرت الأخيرة بضائع بقيمة 4 مليارات دولار إلي إيران.
واوضح، أن كوريا الجنوبية هي ثالث أكبر شريك اقتصادي لإيران بعد الصين والإمارات العربية؛ معتبرا التبادل المالي والنقل بأنهما من المجالات الهامة للتعاون الاقتصادي بين طهران وسيول.
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التعاون القتصادي

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اقتراح تشكيل صندوق مقايضة للبضائع بين إيران وكوريا الجنوبية

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