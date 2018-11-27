ظريف يشيد بمواقف المقرر الخاص للإجراءات القسرية الأحادية

جاء ذلك خلال اللقاء بين ظريف الذي يتواجد حاليا في جنيف حاليا للمشاركة في مؤتمر أفغانستان الدولي، مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 'ميشيل باشليت'.

وفيما أشار الي إعتماد الجمهورية الإسلامية علي رصيدها الشعبي كعامل مستدام و وحيد لصيانة الأمن الوطني في البلاد، أكد وزير الخارجية في هذا اللقاء، ان إحترام حقوق الإنسان لا يعد التزاما أخلاقيا فحسب بل انه ضرورة ماسة لصيانة الأمن الوطني.

وأعرب ظريف عن أسفه حيال استخدام المفاهيم السامية لحقوق الإنسان كأداة وتوظيفها لممارسة الضغوط علي البلدان المستقلة؛ منددا بالقرارات الانتقائية المعنية بحقوق الإنسان ضد إيران.

كما اعتبر وزير الخارجية فرض الحظر الأحادي واللاقانوني والجائر من جانب أميركا ضد الشعب الإيراني، بأنه انتهاك بارز لحقوق الإنسان؛ مشيدا في الوقت نفسه بالمواقف 'الجيدة' للمقررة الخاصة للإجراءات القسرية الأحادية.

من جانبها، اذ أعربت السيدة باشلت عن سرورها حيال هذا اللقاء، اكدت إستعدادها لاستمرار التواصل البناء والمفيد مع إيران.

علما أن مؤتمر أفغانستان بدأ منذ صباح اليوم الثلاثاء ويستمر ليومين بحضور مسؤولين رفيعي المستوي من 60 دولة بالعالم الي جانب عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية في جنيف، وبرعاية مشتركة من منظمة الأمم المتحدة والحكومة الأفغانية.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

