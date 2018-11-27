دعم الاوروبيين لزمرة المنافقين يتعارض وقرارات مجلس الامن

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال اللقاء مع سفير بلغاريا في طهران 'ريستو بولنداكوف'، اكد لاريجاني ان هوية وحقيقة المنافقين الذين تلطخت ايديهم بدماء الاف المواطنين الابرياء في ايران، هي ذات هوية تنظيم داعش الارهابي، لكن بغطاء اخر.

واردف القول : ان دعم هذه الجماعة الارهابية يشكل انتهاكا لمعايير حقوق الانسان وتهديدا للسلام والاستقرار الدوليين؛ وبما يؤكد ضرورة التصدي القاصم ودون رحمة للارهاب وعدم الخداع ودون اي تقسيم بين 'الجيد والسيء' لهذه الظاهرة.

وصرح رئيس لجنة حقوق الانسان قائلا : نحن نعتقد ان المباحثات الحقيقية بشأن حقوق الانسان تسهم في تنمية ظروف حقوق الانسان علي الصعيد العالمي، فيما يشكّل التمييز العنصري والمعايير المزدوجة للتغطية علي التحركات الارهابية باسم حقوق الانسان دمارا لها.

واستطرد، 'ينبغي علي غرار تعاوننا المميز في مجال مكافحة الارهاب، ان نقيم تعاونا بناءاً وفاعلا لمواجهة الارهاب ايضا'.

وشدد لاريجاني، ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ترتكز علي عدم التسامح نهائيا مع الارهاب؛ لافتا الي ان ايران هي واحدة من الدول الاكثر نجاحا في مكافحة الارهاب بما فيها جماعة داعش التي ساندها الغربيون.

بدوره دعا السفير البلغاري لدي ايران، في هذا اللقاء، الي توسيع نطاق التعاون الدولي ولاسيما في المجالات القضائية وحقوق الانسان بين البلدين.

كما اعرب بولنداكوف عن تقديره لموقف ايران الايجابي ودعمها لعضوية بلغاريا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

انتهي ** ح ع

