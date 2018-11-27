حماس : لا أمن للاحتلال الصهيوني علي أرض فلسطين

وذكرت الحركة في تصريح صحفي، 'علي الاحتلال توقع المزيد من البطولات وأعمال المقاومة ما دام يجثم فوق أرضنا ويستبيح مقدساتنا'.

ونعت حركة حماس منفذ عملية غوش عتصيون شمال الخليل البطولية 'رمزي أبو اليابس' والذي لبي نداء الوطن والواجب؛ مؤكدةً أن المقاومة هي قدر الشعب الفلسطيني وخياره.

وشددت حماس علي أن المقاومة ستواصل طريقها بإرادة أبناء الشعب الفلسطيني رغما عن الاحتلال الذي يواصل جرائمه في استباحة الأرض، عبر الاقتحامات والاعتقالات ومصادرة الأراضي.

وتوجهت حركة حماس بالتحية لعائلة الشهيد 'الذي زأر مدافعا عن شعبه، شأنه شأن الكثير من أبناء الدهيشة المنتفضين في وجه الاحتلال، والذين يدافعون عن وطنهم وقدسهم بكل تضحية وإباء'.

وكان الاحتلال الصهيوني أعلن اصابة 3 جنود صهاينة جراء عملية الدهس التي نفذها الشهيد أبو اليابس الاثنين.

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