عضو لجنة الأمن القومي النيابية :

الأوروبيون عازمون علي توثيق التعاون مع إيران

طهران/27 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الإسلامي 'مرتضي صفاري نظنزي'، ان المؤتمر الثالث الذي انعقد أمس الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، تحت عنوان 'التعاون السلمي النووي بين ايران والاتحاد الاوروبي'، أظهر بأن الأوروبيين عازمون علي تكريس تعاون أوثق مع إيران.

وأضاف صفاري نظنزي اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل إرنا، ان حضور الجمهورية الإسلامية في مؤتمر التعاون النووي، أتاح فرصة قيمة لإيران والإتحاد الأوروبي.
وتابع، ان هذا المؤتمر جسّد الإرادة المتوفرة لدي الأوروبيين لتوثيق التعاون مع إيران؛ وأضاف ان إجراء المحادثات بالغة الحساسية لا سيما في مجال الطاقة النووية، أظهر بأن الجانبين بامكانهما تكريس تعاون أكثر وثوقا من ذي قبل.
ونوه صفاري نظنزي الي انه خلال مراسم إفتتاح هذا المؤتمر، تم التأكيد علي ضرورة إنتفاع الجانبين من الإتفاق النووي؛ مؤكدا ان إيران تلتزم بتعهداتها فيما يخص الإتفاق النووي، بما يؤكد انتفاعها بالمصالح المترتبة علي هذا الاتفاق.
إنتهي**أ م د / ح ع**



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سياسي

لجنة الأمن القومي

التعاون السلمي النووي

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الأوروبيون عازمون علي توثيق التعاون مع إيران

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