الأوروبيون عازمون علي توثيق التعاون مع إيران

وأضاف صفاري نظنزي اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل إرنا، ان حضور الجمهورية الإسلامية في مؤتمر التعاون النووي، أتاح فرصة قيمة لإيران والإتحاد الأوروبي.

وتابع، ان هذا المؤتمر جسّد الإرادة المتوفرة لدي الأوروبيين لتوثيق التعاون مع إيران؛ وأضاف ان إجراء المحادثات بالغة الحساسية لا سيما في مجال الطاقة النووية، أظهر بأن الجانبين بامكانهما تكريس تعاون أكثر وثوقا من ذي قبل.

ونوه صفاري نظنزي الي انه خلال مراسم إفتتاح هذا المؤتمر، تم التأكيد علي ضرورة إنتفاع الجانبين من الإتفاق النووي؛ مؤكدا ان إيران تلتزم بتعهداتها فيما يخص الإتفاق النووي، بما يؤكد انتفاعها بالمصالح المترتبة علي هذا الاتفاق.

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