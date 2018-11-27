في حديث خاص لإرنا؛

أستاد جامعي أمريكي : واشنطن لا تملك خيارا عسكريا وسياسيا مناسبا في افغانستان

نيويورك/27 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - قال أستاذ شؤون الأمن القومي في معهد القوات البحرية الأمريكية 'تومان جونسون'، 'إنه لا يوجد خيار عسكري وسياسي مناسب أمام الولايات المتحدة في أفغانستان'؛ مؤكدا أن تحقيق السلام الدائم في هذا البلد لا يمكن إلا في سياق التعاون الإقليمي.

وفي حديثه مع مراسل 'إرنا' من نيويورك، أفاد جونسون أن 'قدرة طالبان باتت تتصاعد علي مر الأيام كما تسعي إلي زيادة نفوذها من خلال خلق ازمة ومهاجمة الشعب الافغاني بما في ذلك شيعة هزارة'.
واكد الاكاديمي الامريكي أن ترامب لا يمكلك استراتيجية في أفغانستان؛ مردفا: لقد سمعت من الكثير أن ترامب يريد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في أقرب فرصة ممكنة وحتي كتبت علي صفحتي في تويتر أنني لن أفاجأ إذا ما سحب (الاخير) قواته الي خارج أفغانستان بنهاية العام الحالي.
وتوقع جونسون أن هذه الحرب ستنتهي بمساومة سياسية ولن تكون الولايات المتحدة المنتصرة السياسية والعسكرية فيها.
كما أكد هذا المحلل في الشؤون الافغانية علي اهمية التعاون الاقليمي من اجل السلام والاستقرار في افغانستان؛ مبينا أن التعاون والتضامن بين دول المنطقة يحظي باهمية بالغة واعتقد ان المسؤولين الامريكيين اكتشفوا هذه الحقيقة.
انتهي**ح ح / ح ع**



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توماس جنسون

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أستاد جامعي أمريكي : واشنطن لا تملك خيارا عسكريا وسياسيا مناسبا في افغانستان

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