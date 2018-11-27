إيران وجورجيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي في مجال التراث الثقافي

وقال مدير الشؤون الدولية والقانونية في مؤسسة دراسات التراث الثقافي والسياحة الايرانية 'منير خلقي' أن هذه المذكرة التي ابرمت بين المؤسسة وجامعة ايليا (ilia) الجورجية، تهدف الي تعزيز العلاقات العلمية والبحثية في مجالات التراث الثقافي والسياحي.

وفي إشارة إلي المصائر المشتركة للدول وأهمية العلاقات في المنطقة، اعتبر خلقي الدراسات المشتركة بين الثقافات بأنها خطوة نحو تعزيز معرفة الشعوب ببعضها البعض في الاوضاع الراهنة؛ موضحا أن إبرام هذه المذكرة سيعزز من التعاون الثقافي المشترك بين ايران وجوريا.

واعلن المسؤول الايراني أن مجالات التعاون التي تنص عليها المذكرة، تشمل علم الآثار والدراسات المتعددة التخصصات والدراسات الأثرية والحفظ والترميم في الأمكنة الأثرية والمتاحف والسياحة والدراسات المرتبطة بها وتاريخ البحث وتاريخ الهندسة المعمارية وبناء المدن في إيران.

انتهي**ح ح / ح ع**

