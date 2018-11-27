ايران والاتحاد الاوروبي ناقشا في بروكسل مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك

واشار البيان الي ان الجولة الرابعة من المحادثات السياسية رفيعة المستوي بين الاتحاد الاوروبي وايران عقدت الاثنين 26 نوفمبر 2018 في بروكسل؛ مبينا ان هذا الاجتماع يأتي علي امتداد التعامل المعهود بين الجانبين.

وبحسب البيان ايضا، فقد تركّز جدول اعمال الاجتماع علي قضايا ثنائية عديدة بما فيها التجارة والطاقة والنقل والبيئة والهجرة والمساعدات الانسانية والسياسات ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والتعليم والثقافة والدراسات والابحاث ومكافحة الارهاب والقضايا الاقليمية ولاسيما في سوريا والعراق واليمن ولبنان وافغانستان.

وشاركت الامينة العامة لجهاز الاجراءات الخارجية لدي الاتحاد الاوروبي 'السيدة هلغا اشميد' في هذا الاجتماع، فيما تراس الوفد الايراني الي الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية 'سيد عباس عراقجي'.

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