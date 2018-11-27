ظريف يبحث والرئيس التنفيذي للحكومة الافغانية جدول اعمال مؤتمر جنيف

كما استعرض الجانبان الايراني والافغاني خلال اللقاء، مختلف القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وايضا اخر التطورات في افغانستان.

ويحظي مؤتمر افغانستان الدولي باهمية بالغة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والامني في هذا البلد الجار، لكونه يقعد خلال الفترة بين مؤتمرين دوليين حول توفير الدعم المالي لافغانستان (الاول في 2016 والثاني في عام 2020).

وبسحب التقارير الواردة، ستشارك اكثر من 50 دولة علي مستوي وزراء في مؤتمر افغانستان الدولي بجنيف، والذي يشكل فرصة مواتية لاجراء مباحثات بين الدول المختلفة حول اخر المستجدات بشأن الظروف الانسانية في افغانستان، وبما يشمل وضع اللاجئين والمهارجين والمخدرات والجفاف والبيئة والمراة.

وفضلا عن الرئيس والرئيس التنفيذي في الحكومة الافغانية و وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ستشارك ايضا شخصيات رفيعة المستوي من 100 بلد في هذا المؤتمر ومنهم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي 'فدريكا موغيريني'، الي جانب وزراء ومسؤولين لدي بلدان مجاورة لأفغانستان وايضا وزراء خارجية روسيا والمانيا و السويد وبريطانيا.

انتهي ** ح ع

