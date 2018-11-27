دراسة مجالات التعاون البحثي بين إيران والاتحاد الأوروبي

وعقد المؤتمر الدولي اليوم (الثلاثاء) بتعاون وحضور مسؤولين وخبراء من الاتحاد الأوروبي الي جانب أساتذة وخبراء من الجامعات الايرانية في جامعة أصفهان.

وقال مدير مكتب التعاون العلمي الدولي في جامعة أصفهان 'كميل طيبي' : إن أهداف المؤتمر تأتي في إطار مشروع طأفق 2020 خطة العمل للبحوث والابتكار (HORIZON 2020) وذلك نظرا لأهمية قضية الهجرة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي برنامج 'Horizon 2020'' الذي يهدف إلي تعزيز مستوي تطوير العلوم والتكنولوجيا في إطار مشروع يستغرق 6 سنوات من 2014 إلي 2020، حيث توقع طيبي أكثر من 80مليار يورو تكلفة المشروع.

وأضاف المسؤول الاكاديمي أن أهداف هذا الحدث تكمن في إتاحة الفرصة لمزيد من الأبحاث حول الهجرة وتطبيق مشاريع بحثية مشتركة بين الجامعات والمراكز العلمية الإيرانية مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة؛ مؤكدا أن المؤتمر سيساهم في تبادل هذه الخبرات وإجراء مشاريع بحثية مشتركة.

بدوره قال السفير النمساوي في طهران 'اشتفان شولتز' : إن إيران والاتحاد الأوروبي يواجهان الكثير من التحديات التي تتعلق بقضية الهجرة فيما أن أهداف هذا الحدث تأتي في إطار تبادل الخبرات وتحديد وتطبيق مشاريع بحثية مشتركة وتحليل البيانات.

وأفاد شولز أن المؤتمر كان أحد أهم الأحداث في سياق التعاون بين إيران والاتحاد الأوروبي؛ موضحا أن هدفنا هو وضع سياسة مشتركة للهجرة مع دول مثل إيران.

وفي إشارة إلي الاجتماع المشترك بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ورئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي 'فيديريكا موغريني'، قال السفير النمساوي لدي ايران، إنه تم تحديد 16 محورا للتعاون المشترك بين إيران والاتحاد الأوروبي في هذا المؤتمر الدولي وأن الهجرة واحدة منها.

انتهي**ح ح / ح ع**

