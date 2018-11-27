خلافات شخصية تسببت في مقتل إمام جمعة لأهل السنة شمالي البلاد

وقد أذيع قبل ساعة خبر مقتل إمام الجمعة من أهل السنة بمحافظة جُلستان المولوي 'جمال زهي'؛ وأعلن مصدر مطلع بهذه المحافظة لمراسل إرنابلاس، ان المولوي جمال زهي، تعرض لإطلاق النار بسبب خلافات شخصية ونزاعات طائفية.

وحسب هذا المصدر المطلع، ان إمام الجمعة المذكور كان من طوائف البلوش، ولاذ المستهدف له بالفرار مقلا دراجة نارية بعد أن أطلق عليه الرصاص بسلاح صيد في طريق عودته من المسجد بعد إقامة صلاة الظهر.

وأعلن قائد قوي الأمن الداخلي بمحافظة جلستان، ان التحقيقات جارية للقبض علي الفاعل لهذه الجريمة.

إنتهي**أ م د** 1837

