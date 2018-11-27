في تصريح لإرنا بلاس؛

خلافات شخصية تسببت في مقتل إمام جمعة لأهل السنة شمالي البلاد

طهران/27 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلن مصدر مطلع لإرنا بلاس عن مقتل إمام جمعة من أهل السنة في قرية رضا آباد التابعة لمدينة راميان بمحافظة جُلستان (شمال)، بسبب بعض الخلافات الشخصية والطائفية.

وقد أذيع قبل ساعة خبر مقتل إمام الجمعة من أهل السنة بمحافظة جُلستان المولوي 'جمال زهي'؛ وأعلن مصدر مطلع بهذه المحافظة لمراسل إرنابلاس، ان المولوي جمال زهي، تعرض لإطلاق النار بسبب خلافات شخصية ونزاعات طائفية.
وحسب هذا المصدر المطلع، ان إمام الجمعة المذكور كان من طوائف البلوش، ولاذ المستهدف له بالفرار مقلا دراجة نارية بعد أن أطلق عليه الرصاص بسلاح صيد في طريق عودته من المسجد بعد إقامة صلاة الظهر.
وأعلن قائد قوي الأمن الداخلي بمحافظة جلستان، ان التحقيقات جارية للقبض علي الفاعل لهذه الجريمة.
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خلافات شخصية تسببت في مقتل إمام جمعة لأهل السنة شمالي البلاد

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