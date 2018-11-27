في تصريح لمراسل ارنا؛

عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام يثمّن جهود ظريف في افشال الحظر الامريكي

طهران / 27 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام 'حجة الاسلام مجيد انصاري'، انه 'لولا جهود وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وزملائه في الجهاز الدبلماسي للبلاد، لكنا قد شاهدنا نجاح ما يسمي بحظر ترامب المشل ضد ايران'.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الثلاثاء حول تقديم مشروع استجواب وزير الخارجية الي رئاسة البرلمان، نوه حجة الاسلام انصاري بكفاءات وجهود وزير الخارجية خلال تسلمه مهام الوزارة في الحكومة الحالية؛ مؤكدا ان ظريف انتهج دبلوماسية اقتصادية فاعلة ومؤثرة لافشال الحظر الامريكي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وقال ان الامريكيين ارادوا تصفير مبيعات النفط الايراني، لكن الدبلوماسية الفاعلة وتضحيات السفراء الايرانيين، وجهود وزارتي الخارجية والنفط، والدعم القاطع من قبل القوات الامنية والعسكرية وجميع افراد الشعب، كل ذلك ادي الي هزيمة امريكا في هذه الحرب الاقتصادية.
ولفت عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الي ان عملية غسيل الاموال من قبل عصابات الفساد بمن فيهم مهربوا المخدرات وغيرهم من الضالعين في جرائم الفساد الاقتصادي، مشهودة في جميع انجاء العالم بمافيها ايران، وعليه فقد اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية مرارا ضرورة التصدي لهذه التيارات الفاسدة؛ حيث بادرت السلطة القضائية ولجنة التدابير الاقتصالدية ورؤساء السلطات الثلاث الي متابعة هذا الموضوع بكل جدية وتمت خلال الاشهر الاخيرة مواجهة تيارات الفساد بشكل حازم.
وعودة الي مشروع قرار استجواب ظريف لدي البرلمان، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام : انني علي يقين بان مجلس الشوري الاسلامي وغالبية نواب الشعب الذين يدركون الظروف الراهنة في البلاد والمنطقة والعالم، سيعملون من خلال تجديد ثقتهم الحاسمة بوزير الخارجية، علي توفير الظروف المناسبة لحماية المصالح الوطنية.
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عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام يثمّن جهود ظريف في افشال الحظر الامريكي

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