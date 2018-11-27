مؤسس المجلس الوطني للجالية الايرانية في امريكا :

المناخ السياسي الجديد في واشنطن بأمكانه ان يكون لصالح ايران

نيويورك/27تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال مؤسس المجلس الوطني للجالية الايرانية في امريكا 'تريتا بارسي'، ان المناخ السياسي في واشنطن مناهض للسعودية وبشكل غير مسبوق؛ مضيف انه نظرا للتغيرات في الكونغرس فهناك ارضية متناغمة مع توجهات المجلس الوطني للايرانيين في امريكا بهدف تغيير رؤية ترامب المناوئة لايران.

واكد 'بارسي' اليوم الثلاثاء في حوار خاص مع مراسل ارنا، ان الغضب والامتعاض من سياسات السعودية الذي يمتد لثلاثين عاما قبل تحول الي تيار قوي مناهض لحكومتها في امريكا.
وعلّق الناشط السياسي الامريكي من اصول ايرانية، علي تجاهل ترامب لتقييم وكالات الاستخبارات الأمريكية حول تورط ولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي؛ مبينا ان ذلك ليس جديدا وقد اصطدم ترامب في الماضي مع هذه المؤسسات واساء الي الجيش الامريكي واليوم يستخف بتلك الوكالات .
واضاف قائلا : لهذا فأن دفاع ترامب عن بن سلمان و المخالف لما جاء في تقارير وكالة المخابرات المركزية يتطابق مع نظرته الدائمة بالنسبة للامور.
وقيم الكاتب الايراني الامريكي المناخ في الولايات المتحدة، بأنه مناهض للسعودية، وقال : هناك تيار مناهض للسعودية ينمو وبشكل كبير بسبب عدد من القضايا؛ احداها قتل الصحفي جمال خاشقجي والاجرام المستخدم في القتل حيث ان الاعلام الامريكي وخاصة صحيفة الواشنطن بوست لن تنسي القضية وتتابع تفاصيلها ومجرياتها ومستجداتها.
والامر الاخر، بحسب بارسي، يكمن في الغضب الامريكي من السعودية وسياساتها خلال الثلاثين عاما الماضية وان هذا الغضب يشاهد في جميع اوساط الشعب والمؤسسات الامريكية ويذكرهم بأحداث الحادي عشر من سبتمبر والايادي السعودية فيه .
واكد مؤسس المجلس الوطني الإيراني في امريكا (ناياك) ضرورة تركيز المجلس الإيراني الأمريكي علي التطورات السياسية الأمريكية قائلاً : أعتقد أن هناك نقطتين مهمتين في هذه المرحلة. أحدها هو أن علي الجالية الإيرانية الأمريكية و بالتعاون مع الموالين مواصلة ضغطها علي الكونغرس للحد من العلاقات الأمريكية السعودية والتركيز علي إنهاء الحرب اليمنية وعودة واشنطن الي الاتفاق النووي.
وأضاف : كما يتوجب علي الأمريكيين من أصول إيرانية التحدث وبصوت عال حول تأثير العقوبات علي عوائلهم في إيران لا سيما عن حظر الادوية والمستلزمات الطبية مبينا وجود اصوات امريكية تطالب برفع الحظر لما له من اثار سلبية علي حياة المواطنين في ايران.
انتهي**م م/ ح ع**



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المناخ السياسي الجديد في واشنطن بأمكانه ان يكون لصالح ايران

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