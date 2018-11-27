رصد التهديدات وراء تسليم الجيش حراسة الحدود الشرقية للبلاد

وفيما يتعلق بضرورة تسليم حراسة الحدود الشرقية للجيش قال منصوري ‌آراني ان الدستور يكلف الجيش بحراسة حدود البلاد ونظرا للامكانيات اللوجستية والقيادية التي يمتاز بها فهو علي اتم الجهوزية لتولي هذه المهمة.

واضاف، ان ظروف الحدود الشرقية وبسبب تواجد القوات الاجنبية في افغانستان وطالبان وتحرك مهربي المخدرات هناك، تحتم ان تكون هناك حراسة دقيقة للحدود وبأحدت المعدات كي يتم رصد التهديدات المحتملة وبذلك تأمينها وبشكل كامل لحركة المواطنين والتجار .

وكان رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية 'اللواء محمد باقري' قد اعلن يوم امس الاحد عن استلام القوة البرية للجيش مهام حراسة الحدود الشرقية للبلاد.

انتهي**م م / ح ع**

