عباسعلي منصوري اراني :

رصد التهديدات وراء تسليم الجيش حراسة الحدود الشرقية للبلاد

طهران/27تشرين الثاني/نوفمبر/ارنابلاس- قال العضو السابق في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الاسلامي 'عباسعلي منصوري‌آراني' ان الهدف من تسليم حراسة الحدود الايرانية الافغانية شرقي البلاد الي الجيش هو لرصد التهديدات التي سيتعامل معها بكل حزم وقوة.

وفيما يتعلق بضرورة تسليم حراسة الحدود الشرقية للجيش قال منصوري ‌آراني ان الدستور يكلف الجيش بحراسة حدود البلاد ونظرا للامكانيات اللوجستية والقيادية التي يمتاز بها فهو علي اتم الجهوزية لتولي هذه المهمة.
واضاف، ان ظروف الحدود الشرقية وبسبب تواجد القوات الاجنبية في افغانستان وطالبان وتحرك مهربي المخدرات هناك، تحتم ان تكون هناك حراسة دقيقة للحدود وبأحدت المعدات كي يتم رصد التهديدات المحتملة وبذلك تأمينها وبشكل كامل لحركة المواطنين والتجار .
وكان رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية 'اللواء محمد باقري' قد اعلن يوم امس الاحد عن استلام القوة البرية للجيش مهام حراسة الحدود الشرقية للبلاد.
انتهي**م م / ح ع**



برچسب ها

سياسي

الحدود الشرقية

الجيش

التهديدات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رصد التهديدات وراء تسليم الجيش حراسة الحدود الشرقية للبلاد

معظم المشاهدات

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

برئاسة عراقجي واشميد؛

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

محافظ كرمانشاه:

634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

أحدث الأخبار

المناخ السياسي الجديد في واشنطن بأمكانه ان يكون لصالح ايران

مؤسس المجلس الوطني للجالية الايرانية في امريكا :

المناخ السياسي الجديد في واشنطن بأمكانه ان يكون لصالح ايران

هيلغا اشميت: يجب أن تستفيد إيران فعليا من مزايا الاتفاق النووي

هيلغا اشميت: يجب أن تستفيد إيران فعليا من مزايا الاتفاق النووي

الشيخ قيس الخزعلي يقدم مقترحا لاكمال الكابينة الوزارية العراقية

الشيخ قيس الخزعلي يقدم مقترحا لاكمال الكابينة الوزارية العراقية

رصد التهديدات وراء تسليم الجيش حراسة الحدود الشرقية للبلاد

عباسعلي منصوري اراني :

رصد التهديدات وراء تسليم الجيش حراسة الحدود الشرقية للبلاد

وقفة نسائية مقابل البرلمان للمطالبة بدعم المرأة امام العنف

وقفة نسائية مقابل البرلمان للمطالبة بدعم المرأة امام العنف

موضوعات مرتبط