قاضي عسكر : رجال الدين يضطلعون بدور بارز في انهاء الخلافات الاسلامية

واشار قاضي عسكر اليوم الثلاثاء خلال لقائه رئيس المجلس الاسلامي الجزائري 'بوعبدالله غلام الله'، اشار الي سعي اعداء الامة الاسلامية لاذكاء الخلافات بين المسلمين ومنها العمليات الانتحارية الاخيرة في باكستان وافغانستان وقتل العشرات من المواطنيين.

واكد قائلا : ان الوحدة والتآزر بين الدول الاسلامية السبيل الوحيد لمواجهة مؤامرات الاعداء والمجاميع التكفيرية.

و وصف ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، رئيس المجلس الاسلامي الجزائري 'بوعبدالله غلام الله' بانه مناد لوحدة الامة الاسلامية في زماننا الحالي؛ وبما يؤكد علينا بذل ما بوسعنا من الجهود لتنمية وتطوير العلاقات بين ايران والجزائر وفي جميع المجالات.

انتهي**م م / ح ع **

