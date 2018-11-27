قاضي عسكر : رجال الدين يضطلعون بدور بارز في انهاء الخلافات الاسلامية

طهران/27تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة حجة الاسلام سيد علي قاضي عسكر ان اعداء الامة الاسلامة يستغلون الخلافات بين الدول الاسلامية لبث الفرقة في العالم الاسلامي؛ منوها الي اهمية دور العلماء المسلمين في ابطال هذه المؤامرات وتعزيز الوحدة الاسلامية.

واشار قاضي عسكر اليوم الثلاثاء خلال لقائه رئيس المجلس الاسلامي الجزائري 'بوعبدالله غلام الله'، اشار الي سعي اعداء الامة الاسلامية لاذكاء الخلافات بين المسلمين ومنها العمليات الانتحارية الاخيرة في باكستان وافغانستان وقتل العشرات من المواطنيين.
واكد قائلا : ان الوحدة والتآزر بين الدول الاسلامية السبيل الوحيد لمواجهة مؤامرات الاعداء والمجاميع التكفيرية.
و وصف ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، رئيس المجلس الاسلامي الجزائري 'بوعبدالله غلام الله' بانه مناد لوحدة الامة الاسلامية في زماننا الحالي؛ وبما يؤكد علينا بذل ما بوسعنا من الجهود لتنمية وتطوير العلاقات بين ايران والجزائر وفي جميع المجالات.
انتهي**م م / ح ع **



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قاضي عسكر : رجال الدين يضطلعون بدور بارز في انهاء الخلافات الاسلامية

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