آية الله نوري همداني: تحرير القدس الهدف المشترك لجميع المسلمين

وخلال استقباله اليوم الثلاثاء مجموعة من العلماء الذين حضروا مؤتمر الوحدة الإسلامية، اضاف اية الله نوري همداني، أن عداء امريكا للشعب الإيراني يعود الي أن شعبنا يدعم المسلمين في الدول الإسلامية مثل اليمن وفلسطين وجميع المحرومين والمستضعفين في العالم.

وقال إن قضية تحرير القدس والقضاء علي الكيان الإسرائيلي هي قضايا مهمة بعد الوحدة، موضحا: نحن المسلمون نؤمن بأن المسلمين لن ينعموا بالأمن والاستقرار مادامت هذه الغدة السرطانية (الكيان الصهيوني) موجودة.

علماً بان البيان الختامي للمؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية أكد في بيانه الختامي مساء أمس بان القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية العادلة للامة الاسلامية وان 'اسرائيل' هي العدو الاول للعالم الاسلامي ويجب توجيه كل الطاقات لمقاومتها بكل الاشكال.

انتهي** 2344

