قائد القوة البحرية للجيش:

حققنا الاكتفاء الذاتي في صناعة الاجهزة الدفاعية

شهر ري/27تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الاميرال 'حسين خان زادي': اننا حققنا الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الدفاع البحري و صناعة كافة الاجهزة المتعلقة بالسفن الحربية والغواصات.

وخلال مراسم تجديد عهد قادة سلاح البحر مع مباديء الامام الخميني الراحل، قال الاميرال خان زادي اليوم الثلاثاء ان الشعب الايراني و لاول مرة اتخذ خلال الثورة الاسلامية قراره القاضي بمقارعة الاستكبار و حركته المنظمة اثمرت خلال 22 بهمن (شباط /فبراير 1979) عن انتصار الثورة الاسلامية و اليوم نشهد نتائج تلك الثورة العظيمة.
وفيما اشار الي المساعي التي بذلتها القوة البحرية خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة علي ايران لثماني سنوات 1980-1988) اكد ان هذه القوة لعبت دورا كبيرا في انتصار الثورة الاسلامية .
وشدد بالقول ان سلاح البحر يتحلي بأعلي درجات اليقظة و انه يتحكم بكافة الشؤون البحرية معلنا بذلك ان ايران حققت الاكتفاء الذاتي في صناعة الاجهزة الدفاعية بشكل كامل وهذا يجسد عدم فاعلية الحظر المفروض علي ايران.
واشار إلي صناعة مدمرة 'جماران' قبل نحو عشر سنوات و قال: اننا تمكنا من توطين الاجهزة الدفاعية بعد انتصار الثورة الاسلامية و ان القوة البحرية تبحر في المياه الحرة.
وفيما اكد ان صناعة السفن الحربية و الاجهزة العسكرية لا تعرف حدودا، اضاف ان موسسة الصناعات البحرية و وزارة الدفاع ستتابعان صناعة هذه الاجهزة بقوة .
وفي جانب اخر من تصريحاته اكد الاميرال خان زادي ان الجيل القادم من ابناء الشعب الايراني يستخدم خبرات و تجارب الجيل السابق و يترقب القضاء علي العدو.
واشار الي تدشين ثلاث مدمرات حتي نهاية العام الجاري (20 مارس 2018) و هي مدمرة سهند و دنا و دماوند .
واوضح الاميرال خانزادي ان مدمرة سهند هي اكبر و اكثر تطورا من مدمرة جماران و ستتم ازاحة الستار عنها في الاسبوع الجاري بالتزامن مع يوم القوة البحرية.
وشدد بالقول ان ثمانين في المئة من مراحل صناعة مدمرة 'دنا' انتهت و تجري حاليا عمليات تجهيزها.
وتابع قائلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة الغواصات و إن جيلا جديدا من الغواصات سينضم الي الاسطول البحري الايراني يطلق عليه غواصة فاتح .
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حققنا الاكتفاء الذاتي في صناعة الاجهزة الدفاعية

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