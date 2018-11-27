تشاووش أوغلو: المتهمون بقتل خاشقجي لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم

طهران / 27 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة 'لا تصدق' أنّ المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ارتكبوا جريمتهم من تلقاء أنفسهم.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة 'زود دويتشي تسايتونج' الألمانية، تطرق فيها إلي قضية اغتيال خاشقجي، وعلاقات تركيا مع ألمانيا والولايات المتحدة.
وأضاف تشاووش أوغلو، أنّ 'الأشخاص الذين حضروا إلي تركيا (لقتل خاشقجي) لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، ونحن متأكدون من ذلك. ما كانوا ليتجرؤوا علي فعل هذا الأمر، وبالطبع أنا لا أتحدث بدون دليل'.
وأشار أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاءه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، علي هامش قمة العشرين، المقررة الجمعة والسبت المقبلين، ورد عليه أردوغان، بالقول 'سنري'.
وأكد الوزير التركي، استماعه للتسجيلات الصوتية المتعلقة بمقتل خاشقجي قائلاً 'خاشقجي قتل في غضون 7 دقائق. هذه جريمة ارتكبت عمدا'.
وأوضح أنّ الجريمة لم ترتكب لأنّ المتهمين بقتل خاشقجي فشلوا في إقناعه بالعودة إلي بلاده.
وتابع مبينًا: 'صوت خبير الطب الشرعي يُسمع وهو يعطي الأوامر. عند تقطيع الجثة كان يستمع إلي الموسيقي. يفهم من هذا أنه استمتع بفعلته'.
وأضاف تشاووش أوغلو: 'إنهم أناس يحبون التقطيع. هذا مثير للاشمئزاز'.
وأكد الوزير أنّ جهات كثيرة حمّلت ولي العهد بن سلمان، مسؤولية مقتل خاشقجي، فيما أبدي استغرابه من تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي الجريمة.
وكان ترامب قد شكك في تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، قالت فيه إنها توصلت إلي أن 'ابن سلمان' هو من أمر بقتل خاشقجي.
وقال تشاووش أوغلو: 'لا أدري لماذا تحدث ترامب بهذه الطريقة. ولا أدري إن كان هناك أدلة عند الأمريكيين لا علم لنا بها'.
وتابع: 'كلمة ربما (التي استخدمها ترامب) غير كافية بالنسبة لنا، علينا أن نتأكد، فيما استطرد: 'ثمة أسئلة كثيرة. من هم المتعاونون المحليون؟ أين الجثة؟'.
وأوضح أن: 'المسؤولين السعوديين يريدون معلومات منا ولكن هم لا يزودوننا بالمعلومات. أرادوا إرسال صورة تقريبية للمتعاونين المحليين. لماذا الصور التقريبية؟ السعوديون يعلمون أسماءهم'.
وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة منذ أعلنت في 20 أكتوبر/تشرين ألاول الماضي، مقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، بعد 18 يومًا من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة بشأن مصيره، قبل أن تقر بقتله وتجزئة جثته، إثر فشل 'مفاوضات' لإقناعه بالعودة إلي المملكة.
وأثار ما حدث لخاشقجي موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة، وسط اتهامات لولي العهد بن سلمان بالوقوف خلفها.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، منتصف الشهر الجاري، أن من أمر بقتل خاشقجي هو 'رئيس فريق التفاوض معه'، وأنه تم توجيه تهما إلي 11 شخصا، وإحالة القضية إلي المحكمة، مع المطالبة بإعدام 5 منهم.
المصدر : الاناضول
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تشاووش أوغلو: المتهمون بقتل خاشقجي لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم

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