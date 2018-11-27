رئيس المجمع الإقليمي لسكك حديد الشرق الأوسط:

ندعم إيران في توفير البنية التحتية للنقل

أصفهان/ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال رئيس المجمع الإقليمي للسكك الحديدية في الشرق الأوسط (UIC): سيتم دراسة الاقتراح الإيراني لإنشاء شركة مشتركة من الدول الاعضاء، في الاجتماع المقبل، وسيتم دعم برامجها الشاملة لتوفير البنية التحتية للنقل.

و في مقابلة مع إرنا في أصفهان، قال 'عيسي آبايدين' اليوم الثلاثاء، إن هذا الاقتراح طرح حديثا، ويجب دراسته بعناية، وسنقوم بمراجعته في الاجتماع المقبل الذي يعقد في الأردن في مايو من العام المقبل.
و اقترح مدير مؤسسة السكك الحديدية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية سعيد محمد زاده، في اجتماع الدورة الثانية والعشرين للمجمع الإقليمي لسكك حديد الشرق الأوسط (UIC)، يوم أمس، تشكيل شركة سكة حديد مشتركة مع الدول الأعضاء في المجمع.
و صرح رئيس المجمع الإقليمي للسكك الحديدية في الشرق الأوسط (UIC): ينبغي استعراض مختلف جوانب الاقتراح ومن ثم البت فيه.
وأضاف أنه تم تفويض تشغيل قطارات الشحن في تركيا وبعض الدول، للقطاع الخاص، ولهذا السبب يتعين دراسة هذا الموضوع أكثر.
وفي إشارة إلي جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية، قال أبايدين إن إيران لديها خطط كبيرة لتوفير البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية ، ونحن ندعم خطط إيران في هذا الصدد.
وصرح ابايدين وهو المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية التركية، حول التعاون بين البلدين في مجال النقل بالسكك الحديدية: إن شركة السكك الحديدية التركية تعمل بجد لتطوير التعاون مع دول المنطقة، بما في ذلك إيران، ولديها أكبر خطوط سكك حديدية مع إيران.
وقال : لدينا برامج واسعة لتطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية مع إيران، مضيفا: إننا نخطط لربط خطوط السكك الحديدية الإيرانية بمدن تركيا، وخاصة بمدينة وان و في قطاع النقل .
وعقد الاجتماع الثاني والعشرين للمجمع الإقليمي لسكك حديد الشرق الأوسط في أصفهان يوم أمس الاثنين ، بهدف توسيع التعاون بين الدول الأعضاء ، وسيستمر لمدة ثلاثة أيام.
الدول الاعضاء في المجمع هي إيران و تركيا و العراق و أفغانستان و السعودية و سوريا و الأردن وسلطنة عمان و قطر والإمارات .
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ندعم إيران في توفير البنية التحتية للنقل

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