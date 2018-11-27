خمس منظمات إغاثية تدعو واشنطن لإنهاء دعمها للعدوان علي اليمن

طهران /27 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - دعت خمس منظمات إغاثة دولية عاملة في اليمن الولايات المتحدة إلي وقف دعمها العسكري للنظامين السعودي والاماراتي محملة واشنطن مسؤولية ما قد تكون أكبر مجاعة في اليمن خلال العقود المقبلة.

وقالت منظمات /أوكسفام/ و/كير/ و/لجنة الانقاذ الدولية/ ومنظمة /أنقذوا الأطفال/ و/مجلس اللاجئين النرويجي/ في بيان مشترك: إن “الدعم العسكري الأمريكي يطيل أمد الحرب في اليمن ومن خلال توفير هذا الدعم المكثف فإن الولايات المتحدة تعمق وتطيل أزمة لها عواقب فورية وشديدة علي اليمن والمدنيون هم من يدفعون الثمن”.
وأضاف البيان: إن “14 مليون شخص عرضة لخطر الموت جوعا في اليمن إذا لم يتم تغيير النهج فورا” محذرا من خطر استخدام التجويع سلاحا ضد اليمنيين.
بدوره قال ديفيد ميليباند رئيس لجنة الانقاذ الدولية ان الولايات المتحدة تغذي أزمة ذات عواقب وخيمة بالنسبة لملايين المدنيين.
وكشف مسح أجرته لجنة الانقاذ الدولية ان 75 بالمئة من مبيعات الامريكيين للنظامين السعودي والاماراتي هو من الأسلحة كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة /يوغوف/ للأبحاث ان 82 بالمئة يعتقدون أن علي الكونغرس أن يصوت لانهاء أو تخفيض مبيعات الأسلحة إلي دول الخليج الفارسي.
وتهدد المجاعة ملايين اليمنيين جراء الحصار علي اليمن الذي تفرضه قوات تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي.
ويتعرض اليمن منذ مارس 2015 لعدوان التحالف السعودي الذي أدي إلي مقتل وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين إضافة إلي أزمة انسانية علي مختلف الصعد من حيث انتشار المجاعة والأمراض والأوبئة.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

خمس منظمات إغاثة دولية

اليمن

الولايات المتحدة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

خمس منظمات إغاثية تدعو واشنطن لإنهاء دعمها للعدوان علي اليمن

معظم المشاهدات

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

محافظ كرمانشاه:

634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

برئاسة عراقجي واشميد؛

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

أحدث الأخبار

لاريجاني يدعو إلي الإسراع في إرسال المساعدات لمنكوبي الزلزال في كرمانشاه

لاريجاني يدعو إلي الإسراع في إرسال المساعدات لمنكوبي الزلزال في كرمانشاه

خمس منظمات إغاثية تدعو واشنطن لإنهاء دعمها للعدوان علي اليمن

خمس منظمات إغاثية تدعو واشنطن لإنهاء دعمها للعدوان علي اليمن

الرياضيون الايرانيون يستنكرون جرائم السعودية بحق الشعب اليمني

الرياضيون الايرانيون يستنكرون جرائم السعودية بحق الشعب اليمني

إنطلاق معرض الصناعات الدفاعية الدولي في كراتشي

إنطلاق معرض الصناعات الدفاعية الدولي في كراتشي

وسقط رداء ` خادم الحرمين` .. حسنا فعل ترامب..

وسقط رداء ' خادم الحرمين' .. حسنا فعل ترامب..

موضوعات مرتبط