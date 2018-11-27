خمس منظمات إغاثية تدعو واشنطن لإنهاء دعمها للعدوان علي اليمن

وقالت منظمات /أوكسفام/ و/كير/ و/لجنة الانقاذ الدولية/ ومنظمة /أنقذوا الأطفال/ و/مجلس اللاجئين النرويجي/ في بيان مشترك: إن “الدعم العسكري الأمريكي يطيل أمد الحرب في اليمن ومن خلال توفير هذا الدعم المكثف فإن الولايات المتحدة تعمق وتطيل أزمة لها عواقب فورية وشديدة علي اليمن والمدنيون هم من يدفعون الثمن”.

وأضاف البيان: إن “14 مليون شخص عرضة لخطر الموت جوعا في اليمن إذا لم يتم تغيير النهج فورا” محذرا من خطر استخدام التجويع سلاحا ضد اليمنيين.

بدوره قال ديفيد ميليباند رئيس لجنة الانقاذ الدولية ان الولايات المتحدة تغذي أزمة ذات عواقب وخيمة بالنسبة لملايين المدنيين.

وكشف مسح أجرته لجنة الانقاذ الدولية ان 75 بالمئة من مبيعات الامريكيين للنظامين السعودي والاماراتي هو من الأسلحة كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة /يوغوف/ للأبحاث ان 82 بالمئة يعتقدون أن علي الكونغرس أن يصوت لانهاء أو تخفيض مبيعات الأسلحة إلي دول الخليج الفارسي.

وتهدد المجاعة ملايين اليمنيين جراء الحصار علي اليمن الذي تفرضه قوات تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي.

ويتعرض اليمن منذ مارس 2015 لعدوان التحالف السعودي الذي أدي إلي مقتل وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين إضافة إلي أزمة انسانية علي مختلف الصعد من حيث انتشار المجاعة والأمراض والأوبئة.

انتهي ** 1837

