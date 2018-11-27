الرياضيون الايرانيون يستنكرون جرائم السعودية بحق الشعب اليمني

وقام الرياضيون الايرانيون بجمع مساعدات مالية لتقديمها الي الشعب اليمني الاعزل.

واعلن مدير عام اتحاد الرياضيين ' محمد شروين اسبقيان' ان هذه المساعدات هي طوعية و ان الرياضيين الايرانيين كانوا رائدين في مثل هذه المبادرات الانسانية.

واوضح انه سيتم تقديم هذه المساعدات لسفارة ايران في اليمن لتقديمها للشعب اليمني معربا عن امله بأن تكف امريكا والكيان الصهيوني و السعودية عن عدوانها علي الشعب اليمني .

وشارك في مراسم جمع المساعدات للشعب اليمني مساعدو وزير الرياضة و الشباب و بعض رؤسا الاتحادات الرياضية .

انتهي ** 1110 ** 1837

