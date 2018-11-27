الرياضيون الايرانيون يستنكرون جرائم السعودية بحق الشعب اليمني

طهران/27تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اصدر الرياضيون الايرانيون بيانا نددوا فيه بالعدوان السعودي علي اليمن و الجرائم البشعة التي ترتكبها بحق الشعب اليمني خاصة الاطفال و النساء مستنكرين صمت منظمات حقوق الانسان تجاه هذه الجرائم.

وقام الرياضيون الايرانيون بجمع مساعدات مالية لتقديمها الي الشعب اليمني الاعزل.
واعلن مدير عام اتحاد الرياضيين ' محمد شروين اسبقيان' ان هذه المساعدات هي طوعية و ان الرياضيين الايرانيين كانوا رائدين في مثل هذه المبادرات الانسانية.
واوضح انه سيتم تقديم هذه المساعدات لسفارة ايران في اليمن لتقديمها للشعب اليمني معربا عن امله بأن تكف امريكا والكيان الصهيوني و السعودية عن عدوانها علي الشعب اليمني .
وشارك في مراسم جمع المساعدات للشعب اليمني مساعدو وزير الرياضة و الشباب و بعض رؤسا الاتحادات الرياضية .
انتهي ** 1110 ** 1837



برچسب ها

فرهنگي

الرياضيون الايرانيون

الشعب اليمني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرياضيون الايرانيون يستنكرون جرائم السعودية بحق الشعب اليمني

معظم المشاهدات

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

محافظ كرمانشاه:

634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

برئاسة عراقجي واشميد؛

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

أحدث الأخبار

لاريجاني يدعو إلي الإسراع في إرسال المساعدات لمنكوبي الزلزال في كرمانشاه

لاريجاني يدعو إلي الإسراع في إرسال المساعدات لمنكوبي الزلزال في كرمانشاه

خمس منظمات إغاثية تدعو واشنطن لإنهاء دعمها للعدوان علي اليمن

خمس منظمات إغاثية تدعو واشنطن لإنهاء دعمها للعدوان علي اليمن

الرياضيون الايرانيون يستنكرون جرائم السعودية بحق الشعب اليمني

الرياضيون الايرانيون يستنكرون جرائم السعودية بحق الشعب اليمني

إنطلاق معرض الصناعات الدفاعية الدولي في كراتشي

إنطلاق معرض الصناعات الدفاعية الدولي في كراتشي

وسقط رداء ` خادم الحرمين` .. حسنا فعل ترامب..

وسقط رداء ' خادم الحرمين' .. حسنا فعل ترامب..

موضوعات مرتبط