إنطلاق معرض الصناعات الدفاعية الدولي في كراتشي

اسلام اباد/ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - انطلق في مدينة كراتشي الباكستانية اليوم الثلاثاء، معرض الصناعات الدفاعية الدولي العاشر (IDEAS 2018) بحضور 52 دولة وبرعاية رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الباكستاني الجنرال زبير محمود حيات.

ويقام معرض الصناعات الدفاعية الدولي، سنويا من قبل الجيش الباكستاني، ويشارك هذا العام 262 وفدا من 52 دولة .
ويترأس الأدميرال حبيب الله ساري، نائب قائد الجيش لشؤون التنسيق، الوفد العسكري الإيراني الي المعرض، حيث وصل يوم أمس الي كراتشي تلبية لدعوة من قائد الجيش الباكستاني الجنرال 'قمر جاويد باجوا' وتفقد اليوم الاقسام المختلفة للمعرض.
وعرضت كل من الصين والتشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وباكستان وبولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا والإمارات وأوكرانيا وامريكا، منتجاتها الدفاعية في معرض كراتشي للصناعات الدفاعية.
وشاركت بالمعرض 522 منشأة لتصنيع المعدات الدفاعية من جميع أنحاء العالم، 321 مصنعا من الدول الأجنبية و 201 مصنع في باكستان .
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إنطلاق معرض الصناعات الدفاعية الدولي في كراتشي

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