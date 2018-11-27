زلزال بقوة 4.3 درجات علي مقياس ريختر يضرب مدينة قصر شيرين

واعلن مركز رصد الزلازل التابع لموسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران ان الزلزال وقع عند الساعة العاشرة و ست دقائق من صباح اليوم الثلاثاء في عمق 13كم من سطح الارض.

ووقع الزلزال علي بعد 18كم من قصرشيرين و 24كم من سربل ذهاب و 35كم من كيلان غرب.

كما ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات علي مقياس ريختر فجر اليوم مدينة خانقين في العراق.

يذكر ان زلزال بقوة 6.4 درجات علي مقياس ريختر ضرب قبل يومين مدينة سربل ذهاب و قصر شيرين في كرمانشاه كما شهدت مختلف مدن المحافظة العديد من الهزات الارضية خلال اليومين الاخيرين تجاوزت قوتها 4 درجات علي مقياس ريختر.

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