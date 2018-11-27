إحباط 77 عملية للعدو في غرب وشمال غرب البلاد

وخلال مراسم انعقاد الملتقي الوطني للقادة و 1400 شهيد من مدينة فلاورجان بمحافظة أصفهان (وسط) اليوم الثلاثاء، صرح قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد 'أمير علي حاجي زاده'، بان العدو استخدم شتي أساليب العداء علي مر السنوات الاربعين الماضية من عمر الثورة الاسلامية، في العقد الأول من الثورة كان العداء من النوع العسكري والحرب، واليوم فان أجندة العدو تتمثل بالحرب النفسية.

وقارن العميد حاجي زاده، الحرب المفروضة (1980- 1988) مع الحرب الاقتصادية في الوقت الراهن، وقال : بما أن الشعب الإيراني اليوم في موقع قوة، فإن نوع التهديد ليس تهديدا عسكريا في الوقت الراهن بل في نطاق الحرب النفسية ، وهدف العدو هو هزيمة الشعب، وفي هذا الصدد نري أن العدو قد أنشأ مقرا للحرب الاقتصادية، برئاسة وزارة الخزانة الأمريكية، تساعدها مجموعة من المؤسسات الأمريكية والدول الحليفة لها .

وأشار إلي أن الرئيس الامريكي انسحب من الاتفاق النووي بافتعال ضجة اعلامية واسعة واعاد الحظر تدريجيا، ويحاول وبشكل ما إرهاب الشعب الإيراني من خلال الضجة الإعلامية.

وتطرق قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، إلي تاريخ الحرب النفسية الأمريكية، وقال: الأمريكيون يفعلون حاليا نفس الشيء، هم استخدموا منشورات لاثارة الأجواءالنفسية في حرب فيتنام، واليوم هم ذاهبون بأدوات أكثر تنوعا، بحيث ان الصحف الأمريكية اعترفت اليوم بأن التيلغرام ساعد في خفض قيمة العملة الإيرانية .

وشدد علي إن الحرب اليوم هي حرب اقتصادية، وأهم أداة فيها هي الحرب النفسية، ويعمل العدو بادوات الكذب والشائعات والتشهير في هذا الميدان.

وصرح العميد حاجي زادة إن العدو لايملك اليوم القدرة علي مواجهة الشعب الإيراني، ويحاول من خلال الحرب النفسية، استخدام جزء من قدرات الشعب ضده.

وأكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، علي التقدم الحاصل في المجال العسكري للبلاد، وقال: لقد نجحنا في القطاع العسكري و تصنيع الأسلحة وهذه النجاحات مستمرة منذ 38 عاما ، بحيث تتوفر لدينا سلة من الأسلحة في المجالات البرية والبحرية والجوية.

انتهي** 2344

