أسيرات فلسطين.. معاناة مستمرة دون رادع

وتقبع في سجون العدو نحو 50 أسيرة بينهن أمهات ومريضات وقاصرات وجريحات موزعات علي سجني هشارون والدامون.

وبحسب الباحث المتخصص بشؤون الأسري عبد الناصر فروانة 'هناك 15 ألف حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيات علي اختلاف أعمارهم منذ عام 1967.. ومنذ اندلاع 'انتفاضة القدس' في الأول من تشرين أول/أكتوبر 2015 تم اعتقال نحو 525 فتاة وامرأة، بينهن قاصرات.

ويوضح فروانة أن جميع من مررن بتجربة الاعتقال، تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة المهينة ولمضايقات جمة وتعدي فاضح علي خصوصيتهن داخل مراكز التوقيف، أو خلال تواجدهن في السجن أو أثناء التنقلات، فضلا عن المحاكمات الجائرة وفرض الغرامات المالية الباهظة.

ويتذرع الاحتلال الصهيوني بالعديد من المبررات لاعتقال النساء والفتيات أو إطلاق النار عليهم، من أبرزها تهمه التحريض عبر الكتابة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تهمه ' وجود نية' لتنفيذ عملية طعن أو حيازة سكين، أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الأقصي والرباط بداخله.

ويقول رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسري فلسطين :'إن الاحتلال نقل مؤخراً كافة الأسيرات الي القسم الجديد بسجن الدامون بظروف قاسية، حيث يرفض الاحتلال تسليمهن الأغراض الخاصة بهن من أغطيه ودفاتر وغيرها، ولا زال القسم بحاجة لكثير من المستلزمات التي تحتاجها الأسيرات، كما يتلقين معاملة مهينة لا إنسانية ، وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين والسجانات، ويحرمهن الاحتلال من العلاج اللازم لهن.

كذلك تعاني الأسيرات من إجراءات النقل التعسفية من وإلي المحاكم أو المستشفيات عبر سيارة البوسطة السيئة، والتي تستغرق 12 ساعة متواصلة، الأمر الذي يسبب لها التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، كذلك اقتحام الغرف في أوقات متأخرة من الليل أو ساعات الفجر الأولي، بشكل مفاجئ دون إشعار مسبق، بمشاركة عناصر شرطة رجال، والاعتداء عليهم بالضرب في بعض الأحيان، وتحطيم الأغراض الشخصية لهن، وتمزيق الأغطية والفرشات بحجة التفتيش علي أغراض ممنوعة.

وتمنع سلطات الاحتلال الصهيونية العديد من الأسيرات من زيارة ذويهم لشهور طويلة بعد الاعتقال، إضافة الي فرض غرامات مالية باهظة عليهن ترافق الأحكام المرتفعة بالسجن الفعلي، ووضع كاميرات مراقبة في ممرات السجن وساحة الفورة لمراقبة تحركاتهن، مما يعتبر انتهاكا للخصوصية.

وبين الأشقر أن محاكم الاحتلال ولأول مرة منذ ما يزيد عن 12 عاما تصدر أحكاما انتقامية رادعة بحق الأسيرات الفلسطينيات، حيث أصدرت بحق 8 أسيرات أحكاما تزيد عن 10 سنوات، والتهمه واحدة وهي تنفيذ عمليات طعن ضد جنود أو مستوطنين، أعلاهن حكماً الأسيرتين الجريحة شروق صلاح دويات 21 عاما من القدس، و شاتيلا سليمان أبو عيادة' (25 عامًا) من الداخل المحتل، وأصدرت بحقهما حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 عاما .

كما يستمر الاحتلال بفرض الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسيرات حيث أصدر ما يزيد عن (50) قرارا إداريا بحق النساء والفتيات ما بين جديد وتجديد، ولا يزال يعتقل في سجونه أسيرتين تحت الاعتقال الإداري، وهما النائبة 'خالدة جرار' من رام الله، بعد إعادة اعتقالها، و جدد لها الإداري 3 مرات، والأسيرة المحررة المعاد اعتقالها 'فداء اخليل' من الخليل.

وتعتبر الأسيرة 'اسراء الجعابيص' من أصعب الحالات بين الأسيرات والتي تحتاج الي عمليات جراحية عاجلة بعد إصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال وبترت 8 من اصابعها، ويماطل الاحتلال في إجراء العمليات اللازمة لها ، كذلك تعاني الأسيرة ' 'نسرين عبد الله أبو كميل' (44 عاما )، من سكان قطاع غزة من ظروف صحية صعبة حيث تشتكي من دوخة مستمرة ، ورعشة بالأطراف، وضعف في عضلة القلب، كما تحتاج لعملية عاجلة في عصب اليد ، وهي محكومة بالسجن لمدة 6 سنوات ومعتقلة منذ 3 أعوام .

وناشد مركز أسري فلسطين المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة التي تعني بقضايا المرآة إلي عدم الكيل بمكيالين، وإنصاف الأسيرات الفلسطينيات والعمل علي إطلاق سراحهن جميعاً من السجون والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المستمرة.

كما أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسري أن الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون يعانين أوضاعاً سيئة نتيجة الممارسات التعسفية وتدخلات إدارة السجن والسجانين بحقهن وبحق أهاليهن أثناء الزيارة.

وأوضحت الأسيرات في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أن تعامل إدارة السجن والسجانين معهن سيئة جداً، وأن أوضاعهن علي وشك الانفجار بسبب تدخلات ومضايقات السجانين بحق أهاليهن أثناء الزيارة بشكل كبير، حيث يقومون بالصراخ عليهم ويعاملونهم بعدم احترام واستفزاز متعمد.

وأفادت الأسيرات اللواتي تم نقلهن مؤخراً من سجن هشارون إلي الدامون في الرسالة أن إدارة السجن ترفض إعطائهن أغراضهن الشخصية المتمثلة بالصور والكتب والأوراق المكتوبة والرسائل، وهن بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية ضد إدارة السجن في حال استمرت الأوضاع علي هذا النحو.

وطالبت مؤسسة مهجة القدس المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل لدي سلطات الاحتلال الصهيوني لوضع حد لمعاناة الأسيرات الفلسطينيات وظروفهن غير الإنسانية، وتقديم العلاج اللازم للأسيرة إسراء الجعابيص، ومراعاة خصوصياتهن في سجون الاحتلال الصهيوني، وفضح انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال بحقهن.

انتهي **387** 1837

