جامعة السلطان قابوس تستضيف ملتقي ايسا 2018

طهران/27تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- ستستضيف جامعة السلطان قابوس في الثاني من كانون الاول /ديسمبر المقبل ملتقي تعرف الصناعة علي انجازات علماء العالم الاسلامي.

و يستمر الملتقي اربعة ايام ويتزامن مع اجتماع تبادل الخبرات العلمية و الفنية بين الدول الاسلامية (استب 2018) في الجامعة.
و يهدف ملتقي ايسا 2018 الي تسهيل التنسيق بين الصناعة والعلماء خاصة في الدول الاسلامية لازدهار الاسواق المرتبطة بالانجازات العلمية التي حققها العلماء في الدول الاسلامية .
ويفسح الملتقي المجال امام تلبية حاجات مجموعة من العلماء و الاكاديميين و كذلك تمكنهم من عرض انجازاتهم في مجال الانتاج و الخدمات الفنية في الاسواق الناشئة خاصة في الدول الاسلامية.
ويشارك في الملتقي الذي يتطرق الي قضايا الماء والطاقة والصحة، اكثر من 80 من العلماء والمفكرين المسلمين.
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جامعة السلطان قابوس تستضيف ملتقي ايسا 2018

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