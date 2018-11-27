جامعة السلطان قابوس تستضيف ملتقي ايسا 2018

و يستمر الملتقي اربعة ايام ويتزامن مع اجتماع تبادل الخبرات العلمية و الفنية بين الدول الاسلامية (استب 2018) في الجامعة.
و يهدف ملتقي ايسا 2018 الي تسهيل التنسيق بين الصناعة والعلماء خاصة في الدول الاسلامية لازدهار الاسواق المرتبطة بالانجازات العلمية التي حققها العلماء في الدول الاسلامية .
ويفسح الملتقي المجال امام تلبية حاجات مجموعة من العلماء و الاكاديميين و كذلك تمكنهم من عرض انجازاتهم في مجال الانتاج و الخدمات الفنية في الاسواق الناشئة خاصة في الدول الاسلامية.
ويشارك في الملتقي الذي يتطرق الي قضايا الماء والطاقة والصحة، اكثر من 80 من العلماء والمفكرين المسلمين.
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