اللواء باقری: لا نشعر بالتهدید من الدول المجاورة

طهران/ 27 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا - أكد رئیس أركان القوات المسلحة، علي استعداد القوات المسلحة للتعامل مع أی تهدید، وقال : نحن لا نشعر بالتهدید من الدول المجاورة، وبفضل وجود الجیش والقوات المسلحة الأخري وفهم ودرایة الشعب، لایفكر العدو أبدا بالهجوم المسلح علي إیران .

وشدد اللواء محمد باقری الیوم الثلاثاء فی المؤتمر الحادی عشر لقادة القوات البریة لجیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، تحت عنوان 'الجیش الثوری'، علي استعداد القوات المسلحة لمواجهة أی تهدید ناتج عن تواجد الأعداء علي حدود البلاد ، مضیفا أن القوي العظمي توصلت إلي استنتاج مفاده أن الصراع العسكری مع الشعب الإیرانی لایجدی نفعا.
ووصف رئیس هیئة الأركان العامة للقوات المسلحة 'الجیش الثوری' بأنه جیش ینظم نفسه وفقا لأهداف ومُثُل الجمهوریة الإسلامیة مع نهج الحفاظ علي استقلال ووحدة أراضی البلاد.
وصرح اللواء باقری: یجب علي القوات المسلحة وخاصة الجیش، أن یظل علي استعداد للتعامل مع جمیع أنواع التهدیدات الدفاعیة المحتملة وغیرها من مؤامرات الاستكبار العالمی .
وأشار اللواء باقری إلي استراتیجیة الهیمنة والصهیونیة فی إنتاج وترویج الفكر التكفری فی المجتمعات الإسلامیة، وقال: إن الاستكبار العالمی سعي ومن خلال دراسة الفكر الإسلامی فی السنوات الأخیرة، سعي إلي نشر الفكر التكفری، لاشعال فتیل الصراعات الطائفیة بین المسلمین بهدف اضعاف قدرات المسلمین امام الكیان الصهیونی الغاصب والمزیف.
ووصف رئیس هیئة الأركان العامة للقوات المسلحة، مسؤولیة تعیین ضمان الأمن علي الحدود المشتركة للبلاد مع أفغانستان فی محافظتی خراسان رضوی وخراسان جنوبی، بانها تشكل فرصة للقوات البریة للجیش لتولی دورا خلاقا لحمایة الحدود، وأشار إلي أن أفغانستان بلد یعانی من بعض المخاوف وانعدام الأمن، ومن المحتمل وقوع بعض الحوادث علي الحدود المشتركة، ومع تواجد القوات البریة ووضع التحصینات والخطط، سنشهد بأذن الله حدود آمنة فی هذه المنطقة.
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اللواء باقری: لا نشعر بالتهدید من الدول المجاورة

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