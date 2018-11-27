برئاسة عراقجي واشميد؛

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

طهران/ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا -عقدت الجولة الرابعة من المحادثات السياسية رفيعة المستوي بين إيران والاتحاد الأوروبي مساء أمس الاثنين، برئاسة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي و مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي هيلغا اشميد.

ووفقا لمركز الدبلوماسية الإعلامية في وزارة الخارجية، فقد شارك في هذه الجولة من المحادثات، أيضا وفد من مجلس الشوري الإسلامي ووزارة الخارجية الإيرانية ومدراء الأقسام المختلفة التابعة للجنة الأوروبية.
ومن المواضيع المدرجة علي جدول أعمال المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي، التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والتعليم والبحوث والتجارة والطاقة وتغير المناخ والنقل والمصارف واللاجئين والمخدرات والكوارث الطبيعية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب .
و استعراض الطرفان أداء العام الماضي في كل من هذه المجالات، و اتفقا علي كيفية تطوير الخطط المستقبلية. وتم تخصيص الجزء الثاني من هذه الجولة من المحادثات لتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية.
وأكد عباس عراقجي، في الاجتماع ، علي الأهمية الاستراتيجية للاتفاق النووي للسلام والأمن الدوليين والإقليميين، منوها الي الالتزام الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعهداتها بموجب التقرير الثالث عشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا علي ضرورة الاسراع بالتنفيذ الفعال والدائم والمتبادل لالتزامات الأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي وخاصة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، في ظروف انسحاب امريكا غير القانوني من الاتفاقية.
وأشار إلي أن تأخير تنفيذ الالتزامات سيشكل تحديا خطيرا لهذا الإنجاز الدبلوماسي الهام بالنسبة للمجتمع الدولي، وفي هذه الحالة ستقرر الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي اساس استقلالها ومصالحها.
وعقدت الجولة الرابعة من المحادثات الرفيعة المستوي في نفس الوقت الذي عقدت فيه الندوة الثالثة تحت عنوان 'التعاون السلمي النووي بين ايران والاتحاد الاوروبي'، الرفيعة المستوي في العاصمة البلجيكية بروكسل بحضور مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة النووية علي أكبر صالحي والمفوض الأوروبي لشؤون المناخ والطاقة ميجيل أرياس كانيتي.
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انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

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