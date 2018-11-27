صحيفة اسرائيلية: اسرائيل تعمل بنشاط لاقامة علاقات أوثق مع المنامة

طهران /27 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - قالت صحيفة “times of israel” إن الكشف عن أن 'إسرائيل' تعمل بنشاط من أجل إقامة علاقات أوثق مع البحرين تزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمنامة، مشيرة إلي أنه ينظر إلي بن سلمان الذي يحاول إعادة تأهيل صورته في الغرب بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي علي أنه جزء أساسي من حملة مدعومة من الولايات المتحدة لدول الخليج الفارسي لفتح أبوابها لإسرائيل وسط قلق مشترك بشأن “توسع إيران في منطقة.”

وفي مقال نشرته الصحيفة، ذكرت أن 'إسرائيل' تعمل علي تطبيع العلاقات مع البحرين، حيث تعزز مساعيها لإقامة علاقات أكثر انفتاحًا مع العالم العربي وسط تحولات متغيرة في الشرق الأوسط مدفوعة بمخاوف مشتركة بشأن إيران، وذلك حسبما أفادت مواقع إخبارية اسرائيلية.
ولم تذكر التقارير التي تم الحصول عليها من مسؤول كبير لم تذكر اسمه تفاصيل جهود'إسرائيل' للتقرب من المنامة ، لكنها جاءت بعد ساعات من تلميح رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلي أنه سيتوجه قريباً إلي دول عربية غير محددة ، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع الزعيم التشادي إدريس ديبي يوم أمس الاول الأحد.
كما تطرقت الصحيفة إلي تغريدة وزير الخارجية البحريني علي توتير بأن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد إيران.”
وكانت عمان قد رحبت بنتنياهو في زيارة مفاجئة الشهر الماضي ، في إشارة واضحة إلي التقدم الإسرائيلي في تحسين العلاقات مع دول الخليج الفارسي العربية.
وخلال مؤتمر صحفي مع ديبي يوم الأحد ، قال نتنياهو إنه “سيكون هناك المزيد من مثل هذه الزيارات في الدول العربية في وقت قريب” ، دون تقديم أي تفاصيل.
ووفق الصحيفة فإن نتنياهو تحدث منذ سنوات عن العلاقات الدافئة بين 'إسرائيل' والعالم العربي ، مشيرًا ليس فقط إلي إيران كعدو مشترك ، ولكن أيضًا مصلحة العديد من الدول في التعاون مع 'إسرائيل' في المسائل الأمنية والدفاعية ، فضلاً عن التكنولوجيا الإسرائيلية.
المصدر : اللؤلؤة
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