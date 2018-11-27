الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

طهران / 27 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية تعزيز شبكة وجهاتها في إيران، حيث ستدشن رحلاتها إلي مطار أصفهان الدولي اعتباراً من 4 فبراير القادم، إلي جانب زيادة عدد رحلاتها إلي شيراز وطهران في يناير المقبل.

وحسب بيان للخطوط القطرية امس الاثنين، سوف تسيّر القطرية رحلتين بدون توقف أسبوعياً إلي أصفهان رابع وجهات القطرية في إيران، حيث ستنضم إلي طهران وشيراز ومشهد.
وبالإضافة إلي ذلك سوف تسير الخطوط القطرية 3 رحلات جديدة أسبوعيا إلي مدينة شيراز في أيام الاثنين والأربعاء، والسبت، ليزداد عدد الرحلات إلي تلك الوجهة إلي 7 رحلات أسبوعياً (يومياً) ابتداءً من الثاني من شهر يناير عام 2019.
كما ستشغّل الخطوط الجوية القطرية رحلتين إضافيتين أسبوعياً إلي العاصمة الإيرانية طهران أيام الأربعاء والجمعة، ابتداءً من الثاني من شهر يناير القادم، ليزداد عدد الرحلات إلي طهران إلي 3 رحلات يومياً في جميع أيام الأسبوع، عدا يوم الثلاثاء الذي تسيّر الناقلة القطرية خلاله رحلتين يومياً، و20 رحلة أسبوعياً.
وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 200 طائرة تتجه إلي أكثر من 160 وجهة رئيسية للعمل والسياحة في القارات الست عبر مقر عملياتها مطار حمد الدولي.
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الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

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